В США назвали очередным «подарком Путину» возможный выход из ДОН

США необходимо отказаться от возможного выхода из Договора по открытому небу (ДОН), подобный шаг станет «подарком Путину» со стороны американской администрации. Об этом говорится в послании представителей руководства фракций Демократической партии в сенате и палате представителей конгресса.

Послание направлено сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом в адрес госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера.

«Мы понимаем, что администрация рассматривает возможность выхода из ДОН, и призываем вас не поступать таким образом», — говорится в документе, опубликованном на сайте Менендеса.

Как отмечается, выход из соглашения «противоречил бы национальной безопасности США».

Законодатели указали, что соответствующий «процесс движется без какого-либо уведомления конгресса или консультаций с ним».

«Насколько мы понимаем, ведомствам было отдано распоряжение даже не обсуждать данный вопрос с конгрессом», — говорится в послании.

Сенаторы и конгрессмены характеризуют договор как «важное многостороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями».

Выход США из соглашения, подчёркивается в сообщении, стал бы «очередным подарком» администрации американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину.

«Выход из договора... был бы очередным подарком Путину от администрации Трампа» — подчёркивается в сообщении.

С точки зрения законодателей, ДОН является «важнейшим элементом американской и европейской безопасности, а решение о выходе стало бы ещё одним ударом по региональной стабильности и безопасности Украины».

Ранее председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что США рассматривают выход из ДОН».

Позднее CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что администрация Трампа вскоре объявит о планах выйти из соглашения.

В начале февраля бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала выход США из ДРСМД «подарком Путину».

Подробнее — в материале RT.