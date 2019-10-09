Слепая зона: что известно о сообщениях по поводу выхода США из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей конгресса по международным делам Элиот Энгель, ссылаясь на неизвестные «сообщения», утверждает, что Дональд Трамп намерен вывести США из Договора по открытому небу. При этом он не уточнил, о каких именно данных идёт речь. Комментируя заявление Энгеля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных подтверждений. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обменивались претензиями, касающимися условий выполнения договора, однако речь о выходе из него не заходила. Между тем эксперты считают, что заявление конгрессмена, скорее всего, имеет политическую подоплёку. С точки зрения аналитиков, таким образом демократы, ранее инициировавшие процедуру импичмента Трампа, пытаются оказать дополнительное давление на президента.

Член Демократической партии, председатель Комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель утверждает, что Дональд Трамп намерен вывести Вашингтон из Договора по открытому небу.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и настоятельно призываю вас отказаться от столь безрассудного шага», — говорится в письме, которое он направил советнику по национальной безопасности президента США Роберту О'Брайену, а также опубликовал на своём официальном сайте.

Впрочем, о каких именно сообщениях идёт речь, Энгель не уточняет.

Позднее представители руководства фракций Демократической партии в сенате и палате представителей конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу.

Соответствующее послание Помпео и Эсперу, помимо Энгеля, направили сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид, а также конгрессмен Адам Смит.

Договор по открытому небу был заключён в Хельсинки в 1992 году. Его подписали США, а также государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Этот документ наделяет участников ДОН правом по взаимной договорённости и системе квот устраивать разведывательные полёты над территориями друг друга. Москва ратифицировала этот документ в 2001 году. В 2002-м он вступил в силу. Сейчас в него входят 34 государства.

«Договор по открытому небу позволяет Соединённым Штатам, а также их союзникам и партнёрам в Европе наблюдать за развёртыванием военных сил России. Наблюдательные полёты, предусмотренные Договором и позволяющие собирать дополнительную информацию о военных мерах России на Украине, стали сдерживающим фактором дальнейшей российской агрессии в стране», — пишет Энгель в своём письме.

Таким образом, заключает конгрессмен, выход США из ДОН будет на руку лишь России.

В своём письме Энгель также настаивает, чтобы «изменение характера участия» Соединённых Штатов происходило «в рамках прозрачного процесса, предполагающего тщательную межведомственную экспертизу, консультационное участие конгресса». Кроме того, по его мнению, остальные участники договора должны обладать чётким пониманием намерений США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «очень аккуратно воспринимать все эти заявления» и дождаться «более-менее официальных подтверждений» того, что США действительно собираются выйти из ДОН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не уведомляли Москву о выходе из договора.

«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует», — сказала она.

Между тем в администрации американского президента каких-либо официальных комментариев по этому поводу не давали.

«Мы не даём комментарии по поводу вопросов, находящихся на стадии рассмотрения», — заявил корреспонденту ТАСС источник в Белом доме.

«Не самое популярное решение»

Стоит отметить, что ранее США неоднократно выражали недовольство договором. Но протесты со стороны администрации Трампа вызывал не сам договор, а то, как он соблюдается, в частности, Россией. Так, Вашингтон был возмущён тем, что Москва в 2014 году ограничила предусмотренные договором полёты над Калининградской областью дальностью 500 км. РФ настаивала на правомерности подобного ограничения, так как интенсивные полёты над частью этого региона создают проблемы для гражданской авиации. Кроме того, Москва напомнила о проблемах, которые сопровождают согласование наблюдения над островами США в Тихом океане.

Элиот Энгель

© Joshua Roberts/Reuters

Американцы также считали нарушением ДОН отказ России в проведении наблюдательного полёта в десятикилометровой буферной зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией.

В сентябре 2017 года Москва и Вашингтон предприняли взаимные шаги, касающиеся выполнения условий ДОН. США запретили российским самолётам-наблюдателям пользоваться базами американских ВВС Робинс в штате Джорджия и Эллсуорт в Южной Дакоте. Москва в ответ объявила об отмене ночёвок экипажей американских самолётов-наблюдателей на трёх российских авиабазах.

Однако о намерении выйти из ДОН ни США, ни Россия не заявляли.

В беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский предположил, что Энгель намеренно воспользовался «утечкой» из Белого дома именно сейчас.

«Теперь Трамп должен определиться, как ему реагировать на письмо Энгеля. В подобной ситуации президент США будет взвешивать каждое слово и не станет делать скоропалительных заявлений. Выход из ДОН, если он действительно готовится, будет не самым популярным решением, которое на ура поддержали бы конгресс и избиратели Трампа», — считает Лозанский.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков расценивает письмо Энгеля как лакмусовый тест.

«Его идея очень проста: посмотреть, какова всё-таки будет реакция внутри США и со стороны мирового сообщества», — полагает он.

Судаков допускает, что таким образом демократы хотят проверить, поставит ли Трампа тема выхода из ДОН в положение «оправдывающегося человека». Аналитик напомнил про инициированное демократами расследование, целью которого стал импичмент 45-го президента США.

Политолог предполагает, что атака на президента в связи с предполагаемым выходом из ДОН может преследовать ту же цель — оказать психологическое давление на Трампа.

«Если бы Трамп заявил, что он хочет выйти из Договора об открытом небе, то можно было бы исключить вариант информационной атаки на президента. Думаю, рассматривать письмо Энгеля сейчас стоит как определённый тест в предвыборной гонке, цель которого — получить обратную связь», — считает Судаков.

«Опрометчивый шаг»

При этом эксперты считают, что в том случае, если Трамп действительно решит вывести Соединённые Штаты из ДОН, это будет опрометчивый шаг с его стороны.

«Ни страны ЕС, ни Россия совершенно точно в восторге не будут», — констатирует Лозанский.

Дональд Трамп может остановить действие ДОН, утверждает его оппонент

© Kevin Lamarque/Reuters

Судаков подчёркивает, что наблюдательные полёты над территорией другого государства важны для укрепления стабильности в мире.

«Договор об открытом небе задумывался, чтобы восстановить доверие между странами после крушения Советского Союза. И оно действительно стало восстанавливаться. Если Трамп выйдет из ДОН, это очень сильно подорвёт доверие как к институтам США, так и к любым международным договорённостям. Это будет шагом к хаотизации международных отношений и свидетельством безразличия Белого дома к интересам своих союзников», — заключает Судаков.