«Прямые указания из Вашингтона»: США заблокировали допуск российского Ту-214 к полётам по Договору по открытому небу

В первой декаде сентября в России прошли мероприятия по международному освидетельствованию самолёта наблюдения Ту-214ОН. Вся необходимая информация была предоставлена 72 экспертам из 23 стран, и руководители 22 иностранных делегаций подписали итоговый протокол, дающий разрешение на проведение наблюдательных полётов в рамках Договора по открытому небу. Однако глава американской делегации без объяснения причин отказался завизировать документ, сославшись на распоряжения из Вашингтона. В Москве потребовали разъяснить возникшую ситуацию и призвали США вернуться в поле Договора по открытому небу, который является одним из краеугольных камней североатлантической безопасности.

Соединённые Штаты отказались допускать новый российский самолёт Ту-214ОН к наблюдательным полётам в рамках Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на то что эксперты из 22 других делегаций подтвердили его соответствие требованиям соглашения. Об этом сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Мероприятия по международному освидетельствованию самолёта наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»), оснащённого камерой отечественного производства OSDCAM4060, прошли в России 2—11 сентября 2018 года. Наземные показы самолёта и размещённого на нём оборудования иностранным специалистам, а также встречи с конструкторами Ту-214ОН и разработчиками аппаратуры наблюдения проходили на авиабазе Кубинка.

Кроме того, 6 и 7 сентября в Таганроге состоялись тестовые полёты, после которых 72 экспертам из 23 стран — участниц ДОН были предоставлены обработанные цифровые изображения съёмки местности. Было подтверждено, что все четыре конфигурации высот применения оптико-электронной станции наблюдения OSDCAM4060 соответствуют требованиям договора по разрешающей способности.

Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий российские и зарубежные эксперты работали слаженно, профессионально, в духе открытости и в соответствии с условиями договора. В итоге руководители делегаций из 22 стран подписали протокол, который даёт разрешение на проведение наблюдательных полётов Ту-214ОН над территориями этих государств.

«Однако руководитель американской делегации в нарушение требований ДОН без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», — заявил Сергей Рыжков.

По словам начальника управления Минобороны РФ по контролю за выполнением договоров (Национального центра по уменьшению ядерной опасности), заблокировав допуск нового российского самолёта к наблюдательным полётам, американская сторона вновь продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании техники, что во главу угла в этой сфере поставлено не соответствие самолёта требованиям договора, а политические вопросы.

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«Американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолёт наблюдения Ту-214ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на 5—7 лет опередила США», — подчеркнул Рыжков.

Российская сторона потребовала от Вашингтона прояснить сложившуюся ситуацию и подтвердила приверженность Москвы выполнению одного из важнейших для североатлантической безопасности соглашений.

«Настаиваем на возвращении США в поле Договора по открытому небу и требуем разъяснений возникшей ситуации в соответствии с его положениями, а также подтверждаем приверженность РФ выполнению Договора по открытому небу, как одного из краеугольных камней европейской безопасности», — отметил Рыжков.

Напомним, 34 входящих в соглашение государства (большая часть стран Европы, Россия, США и Канада) взяли на себя обязательства по участию в так называемом режиме открытого неба. В его рамках члены ДОН могут совершать наблюдательные облёты территорий других стран — участниц соглашения. Вступивший в силу 1 января 2002 года договор определяет квоты для проведения полётов, а также регламентирует технические детали, проведение инспекций аппаратуры наблюдения и прочие аспекты.

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, сложно переоценить значимость Договора по открытому небу, направленного на укрепление доверия между странами — участницами соглашения. При этом отказ США от сертификации российского самолёта связан с рядом причин.

«Во-первых, они ревниво относятся к той информации, которую может зафиксировать наш самолёт. Во-вторых, их самолёты, которые включены в программу открытого неба, значительно уступают по своим технико-технологическим возможностям российской аппаратуре. Они никак не могут получить деньги на обновление авиационного парка, не хотят становиться в ущербную для своей страны позу», — отметил собеседник RT.

«Наконец, США выполняют международные договоры только тогда, когда им это выгодно. Когда им невыгодно, они наплевательски относятся к международному праву. В этом нет ничего удивительного», — добавил Литовкин.

«Усугубить и информационно использовать»

В последние годы Россия и Соединённые Штаты неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении Договора по открытому небу. Так, Вашингтон ввёл ограничения на сотрудничество по этому соглашению. Они прописаны в новом оборонном бюджете США, который президент Дональд Трамп принял в середине августа.

Подписание военного бюджета США на 2019 финансовый год

AFP

© Brendan Smialowski

В частности, американские власти не смогут использовать государственные средства для любых действий, направленных на модификацию американской авиации для имплементации ДОН, пока глава государства не представит профильным комитетам конгресса документы, подтверждающие «выполнение Россией соглашения».

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Кроме того, согласно принятому закону, правительство США должно добиваться от РФ разрешения на наблюдательные полёты государств — членов Договора по открытому небу над территорией Москвы, Калининграда, Чечни, а также на расстоянии 10 км от границы России с Абхазией и Южной Осетией.

Позднее представитель Госдепа США отметил, что Вашингтон не приостанавливает своё участие в ДОН и намерен и в дальнейшем выполнять многостороннее соглашение. При этом замминистра российского МИД Сергей Рябков выразил сожаление в связи с принятыми ограничениями, назвав их «американским выбором» и путём, ведущим к «дальнейшей интоксикации международных отношений».

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что если у американской стороны есть определённые претензии по выполнению ДОН, то есть структуры, где спорные вопросы можно решить цивилизованным путём по установленным каналам. Однако в Вашингтоне игнорируют этот путь.

«Очевидно, здесь стоят другие задачи, вопросы и цели — не решить имеющиеся проблемы, если таковые есть, а усугубить их и информационно использовать абсолютно мнимые проблемы (если бы они были реальны, нам дали бы фактуру) для очередных санкций, давления на РФ либо для информационных кампаний, которые ведутся против нашей страны», — подчеркнула Захарова.

Она также выразила сожаление в связи с тем, что в настоящий момент в случае возникновения проблем использованию нормальных рабочих каналов всё чаще предпочитают заявления с большой трибуны: «Вместо того, чтобы использовать нормальный, установленный и существующий рабочий канал, все подходят к микрофонам и начинают заявлять какие-то небылицы».