Захарова: США безосновательно обвиняют Россию в нарушении Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными обвинения США в нарушении Россией Договора по открытому небу.

Об этом она заявила в ходе еженедельного брифинга.

«Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошёл на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США», — отметила Захарова.

По её словам, действия США наносят ущерб договору. Россия призывает США заняться «деполитизированным поиском взаимоприемлемого решения проблем договора».

«Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ нами направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договорённостей с американской стороной, касающихся облегчения выполнения полётов по договору», — отметила официальный представитель МИД.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее в МИД объяснили, что решение о введении ограничений с 1 января является ответной мерой на аналогичные действия с американской стороны.