Россия выполнит наблюдательный полёт над США

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Российские инспекторы с 24 по 29 июня выполнят наблюдательный полёт над территорией США в рамках реализации Договора по открытому небу.
Россия выполнит наблюдательный полёт над США
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Уточняется, что ещё один аналогичный полёт будет проведён над Швецией. 

«Один из них будет осуществлён над территорией Соединённых Штатов — на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км. Другой — над территорией Швеции на российском самолёте наблюдения Ан-30Б», — указывает издание.

Отмечается, что российские самолёты выполнят полёты по согласованным маршрутам, а на их бортах будут присутствовать специалисты США и Швеции для контроля порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений, предусмотренных договором.

В конце мая сообщалось, что Россия выполнит наблюдательный полёт над США и Эстонией.

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