Российские инспекторы с 24 по 29 июня выполнят наблюдательный полёт над территорией США в рамках реализации Договора по открытому небу.

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Уточняется, что ещё один аналогичный полёт будет проведён над Швецией.

«Один из них будет осуществлён над территорией Соединённых Штатов — на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км. Другой — над территорией Швеции на российском самолёте наблюдения Ан-30Б», — указывает издание.

Отмечается, что российские самолёты выполнят полёты по согласованным маршрутам, а на их бортах будут присутствовать специалисты США и Швеции для контроля порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений, предусмотренных договором.

В конце мая сообщалось, что Россия выполнит наблюдательный полёт над США и Эстонией.