Россия выполнит наблюдательный полёт над США

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Российские инспекторы в период с 28 мая по 3 июня выполнят наблюдательный полёт над территорией США в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передаёт газета «Красная звезда».

Полёт российская группа инспекторов выполнит на самолёте Ту-154МЛК-1 с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо), его максимальная дальность составит 4,9 тыс. км.

Кроме того, российские специалисты проведут наблюдательный полёт над территорией Эстонии. По данным издания, он будет выполняться в период с 27 по 31 мая с аэродрома открытого неба Тарту. Уточняется, что максимальная дальность полёта составит 800 км.

Ранее сообщалось, что Россия проведёт наблюдательный полёт над Боснией и Герцеговиной.

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