Россия выполнит наблюдательный полёт над США
Полёт российская группа инспекторов выполнит на самолёте Ту-154МЛК-1 с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо), его максимальная дальность составит 4,9 тыс. км.
Кроме того, российские специалисты проведут наблюдательный полёт над территорией Эстонии. По данным издания, он будет выполняться в период с 27 по 31 мая с аэродрома открытого неба Тарту. Уточняется, что максимальная дальность полёта составит 800 км.
Ранее сообщалось, что Россия проведёт наблюдательный полёт над Боснией и Герцеговиной.