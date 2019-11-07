Политолог оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
- РИА Новости
По его словам, возможный выход может подорвать в том числе европейскую безопасность. При этом он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с западными странами по обеспечению безопасности в мире.
«Конечно же, мы стоим на позициях обеспечения стабильности и безопасности, особенно в Европе. Мы открыты для взаимодействия по любым вопросам с США и европейскими государствами. Наша позиция артикулирована не только на международных площадках, но и официальными представителями», — отметил политолог.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что у Москвы подготовлены ответные меры на случай возможного выхода США из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.