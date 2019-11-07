Россия готова к возможному выходу США из Договора по открытому небу

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что у Москвы подготовлены ответные меры на случай возможного выхода США из Договора по открытому небу.

«Любые решения США о выходе из любых обязательных для них договорённостей — это удар по международной безопасности», — цитирует РИА Новости Ермакова.

Дипломат уточнил, что заявление американской стороны о возможном выходе из договора стало для России сюрпризом.

Он также сообщил, что Россия будет предпринимать ответные меры, если США всё же выйдут из договора, заявив, что «у нас всё готово».

Отмечается, что Договор по открытому небу действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

6 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире.