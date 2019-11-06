Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Лавров подчеркнул, что внешнее влияние в вопросах, касающихся Элладской православной церкви (ЭПЦ) и автокефальной церкви Украины, налицо.

Как отметил глава МИД, «мирному письму» главе раскольнической церкви Украины Епифанию от главы ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима предшествовал визит в Афины госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, руководитель Госдепа «особо и не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот».

Кроме того, продолжил Лавров, с этой целью американские дипломаты ездили на гору Афон, а Епифаний публично заявил, что создание церковной структуры было бы невозможно без прямой поддержки Вашингтона.

«Сейчас становится очевидным, что Соединённые Штаты не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом. Такая работа проводится практически со всеми православными церквями», — заключил дипломат.

12 октября Элладская церковь признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.