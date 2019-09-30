Российские инспекторы проведут наблюдательный полёт над Венгрией

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Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что военные из России с 30 сентября по 4 октября выполнят наблюдательный полёт над территорией Венгрии.

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Отмечается, что наблюдательный полёт на самолёте Ан-30Б будет совершён в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

«Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — указывается в материале.

Уточняется, что вылеты будут совершены с венгерской авиабазы Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 км.

Ранее сообщалось, что российская группа инспекторов планировали провести наблюдательный полёт на самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США в период с 22 по 30 сентября.

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