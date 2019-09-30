Российские инспекторы проведут наблюдательный полёт над Венгрией
Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Отмечается, что наблюдательный полёт на самолёте Ан-30Б будет совершён в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
«Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — указывается в материале.
Уточняется, что вылеты будут совершены с венгерской авиабазы Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 км.
Ранее сообщалось, что российская группа инспекторов планировали провести наблюдательный полёт на самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США в период с 22 по 30 сентября.