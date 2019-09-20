Российские инспекторы проведут наблюдательный полёт над США

Российская группа инспекторов планирует провести наблюдательный полёт на самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Как сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда», полёт над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, при этом максимальная дальность полёта составит 5130 километров.

Уточняется, что российский самолёт будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.