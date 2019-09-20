Российские инспекторы проведут наблюдательный полёт над США

Короткая ссылка
Российская группа инспекторов планирует провести наблюдательный полёт на самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Как сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда», полёт над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, при этом максимальная дальность полёта составит 5130 километров.

Уточняется, что российский самолёт будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить