США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией

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Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.

«Группа государств-участников — Белоруссия и Россия — планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши», — говорится в сообщении газеты «Красная звезда».

Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 1,4 тыс. км.

Также сообщается, что совместная миссия США и Украины выполнит полёт на румынском самолёте Ан-30. 

29 июля сообщалось, что военные из США и Италии выполнят наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа.

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