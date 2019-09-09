США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией

Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.

«Группа государств-участников — Белоруссия и Россия — планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши», — говорится в сообщении газеты «Красная звезда». Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 1,4 тыс. км. Также сообщается, что совместная миссия США и Украины выполнит полёт на румынском самолёте Ан-30. 29 июля сообщалось, что военные из США и Италии выполнят наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа.