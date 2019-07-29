Военные США и Италии выполнят наблюдательный полёт над Россией

Военные из США и Италии выполнят наблюдательный полёт над территорией России, который пройдёт с 29 июля по 2 августа.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка», — сообщает газета «Красная звезда».

Отмечается, что российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полёта.

Также сообщается, что российская сторона выполнит наблюдательный полёт над территорией Норвегии.

Ранее сообщалось, что наблюдательный полёт над Россией проведут Италия и Британия.