Военные США и Италии выполнят наблюдательный полёт над Россией

Короткая ссылка
Военные из США и Италии выполнят наблюдательный полёт над территорией России, который пройдёт с 29 июля по 2 августа.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка», — сообщает газета «Красная звезда». 

Отмечается, что российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полёта.

Также сообщается, что российская сторона выполнит наблюдательный полёт над территорией Норвегии. 

Ранее сообщалось, что наблюдательный полёт над Россией проведут Италия и Британия. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить