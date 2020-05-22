В Белом доме заявили об использовании Россией ДОН «не должным образом»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор об открытом небе «должным образом».

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент:«Кэмп Дэвид» или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом», — сказал он в эфире Fox News.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, Германия вместе с партнёрами попытается убедить руководство США обдумать своё решение выйти из ДОН.