В Белом доме заявили об использовании Россией ДОН «не должным образом»

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор об открытом небе «должным образом».
В Белом доме заявили об использовании Россией ДОН «не должным образом»
  • Reuters

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент:«Кэмп Дэвид» или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом», — сказал он в эфире Fox News.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, Германия вместе с партнёрами попытается убедить руководство США обдумать своё решение выйти из ДОН.

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