Германия постарается убедить США пересмотреть решение по выходу из ДОН
- Reuters
«Решение США вступит в силу по истечении шестимесячного периода. Мы с нашими единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США пересмотрело своё решение», — говорится в заявлении немецкого министра.
Как подчеркнул Маас, Берлин видит, что «в последние годы действительно были трудности в реализации договора с российской стороны».
«Мы призываем Россию вернуться к полному выполнению договора», — заявил он.
21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
Решение вступает в силу через шесть месяцев.