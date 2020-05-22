Германия постарается убедить США пересмотреть решение по выходу из ДОН

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Германия вместе с партнёрами попытается убедить руководство США обдумать своё решение выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.
Германия постарается убедить США пересмотреть решение по выходу из ДОН
  • Reuters

«Решение США вступит в силу по истечении шестимесячного периода. Мы с нашими единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США пересмотрело своё решение», — говорится в заявлении немецкого министра.

Как подчеркнул Маас, Берлин видит, что «в последние годы действительно были трудности в реализации договора с российской стороны».

«Мы призываем Россию вернуться к полному выполнению договора», — заявил он.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.

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