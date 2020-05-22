Германия постарается убедить США пересмотреть решение по выходу из ДОН

Германия вместе с партнёрами попытается убедить руководство США обдумать своё решение выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Решение США вступит в силу по истечении шестимесячного периода. Мы с нашими единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США пересмотрело своё решение», — говорится в заявлении немецкого министра.

Как подчеркнул Маас, Берлин видит, что «в последние годы действительно были трудности в реализации договора с российской стороны».

«Мы призываем Россию вернуться к полному выполнению договора», — заявил он.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.