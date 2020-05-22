«Под надуманными предлогами»: США выходят из Договора по открытому небу

Соединённые Штаты Америки выходят из многостороннего Договора по открытому небу, заявил Дональд Трамп. По его словам, такой шаг связан с тем, что условия соглашения якобы не соблюдала Россия. Как добавил госсекретарь Майк Помпео, официально США перестанут быть участником ДОН через шесть месяцев. Между тем в МИД РФ раскритиковали попытки Вашингтона переложить на Москву ответственность за разрушение ещё одного договора в сфере безопасности, прикрываясь «надуманными предлогами».

В четверг, 21 мая, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов Америки из очередного международного соглашения — Договора по открытому небу. Причиной подобного шага стало якобы несоблюдение установленных регламентов со стороны России.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. — RT). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение», — сказал Трамп.

В свою очередь, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия годами демонстративно и регулярно нарушала договор различными способами.

«Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединённые Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернётся к полному соблюдению договора», — добавил глава Госдепа.

В то же время бывший директор Центрального разведывательного управления США и отставной генерал Майкл Хайден назвал «безумием» действия собственной страны.

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, выразил озабоченность «в связи с эрозией режима контроля за вооружениями», подчеркнув, что этот режим работает на благо всего международного сообщества.

Между тем в Министерстве иностранных дел России раскритиковали попытки США объяснить выход из ДОН якобы несоблюдением российской стороной его условий.

«При наличии политической воли... все проблемы решаются на основе сотрудничества, на основе баланса интересов и принимая во внимание необходимость сохранить жизнеспособность соответствующих режимов. Поэтому ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны РФ», — цитирует РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко.

По его словам, Вашингтону абсолютно необязательно покидать договор, тем более тот, что более 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе.

«Точно так же под надуманными предлогами они вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. До этого создали непреодолимые препятствия для ратификации соглашения об адаптации договора об обычных вооружениях в Европе, предприняли ещё целый ряд деструктивных шагов в сфере стратегической стабильности и безопасности и, видимо, двигаются в сторону подрыва и ещё одного фундаментального соглашения, которое серьёзно укрепляло доверие и безопасность на континенте», — констатировал Грушко.

Напомним, Договор по открытому небу был заключён в 1992 году. Документ призван укреплять доверие между государствами посредством совершенствования системы контроля за деятельностью военных. Соглашение наделяет участников ДОН правом по взаимной договорённости и согласно системе квот совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга. На данный момент к нему присоединились 34 государства.

Самолёт, осуществляющий полёты, предусмотренные Договором по открытому небу

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Осенью 2019 года в американских СМИ появились сообщения о том, что администрация Дональда Трампа изучает возможность выхода из этого многостороннего договора. При этом американские конгрессмены выразили несогласие с таким развитием событий. Между тем в феврале 2020-го глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская сторона не может больше мириться с тем, что Россия якобы не соблюдает условия ДОН. При этом он подчёркивал, что решение о возможном выходе из договора со стороны Вашингтона ещё не принято.

Между тем в МИД уже прокомментировали обвинения со стороны США.

Там отметили, что не нарушали условия договора, не разрешив выполнение части уже согласованного плана американо-канадской миссии в сентябре 2019 года в ходе учений «Центр-2019». В ведомстве пояснили, что запрет был продиктован сложностью обеспечения безопасности полётов в ходе активной фазы манёвров, а наблюдающей стороне было предложено провести наблюдательный полёт над этим участком в другое время. Но это предложение отвергли.

Кроме того, в МИД РФ указали, что Вашингтон, в свою очередь, неоднократно нарушал условия договора. В частности, американские власти сократили максимально разрешённую дальность и высоту полётов. Кроме того, США установили ограничения для наблюдательных полётов над территорией Алеутских островов и предприняли ряд иных, не предусмотренных ДОН шагов, снижающих эффективность российских миссий в рамках договора.

«Безответственное отношение к структуре европейской безопасности»

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, к решению США надо относиться спокойно и без паники, поскольку Россия способна защитить себя и своих союзников.

«Думаю, что американцы шли к этому решению давно. Соединённые Штаты считают, что у них нет никаких серьёзных оппонентов и они могут творить что угодно. Что касается Договора по открытому небу, Америка давно хотела из него выйти, потому что, по её мнению, полёты самолётов над её территорией вредны с точки зрения получения разведывательной информации», — сказал собеседник RT.

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В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT сообщил, что Вашингтон своим решением наносит очередной удар по системе безопасности Европы.

«Безусловно, это говорит о подрыве европейской безопасности и доверия друг другу со стороны Соединённых Штатов. США в этой части используют некие хитросплетения, потому что Договор по открытому небу подписали 34 государства и подавляющее большинство из них — страны блока НАТО. И они так или иначе продолжат обмениваться информацией со Штатами», — считает депутат.

По его мнению, Россия «не должна спокойно созерцать подобные действия, необходимо принимать ответные меры».

«Всё это звенья одной цепи, как и непролонгация Договора РСМД. США взяли курс не на конструктивные отношения с Россией, а на деструктивную позицию по отношению к нашему государству и на безответственное отношение к структуре европейской безопасности в целом», — сказал он.