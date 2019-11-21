«Сделать неприятно Трампу»: в США предлагают запретить выход из Договора по открытому небу

В конгрессе предлагают запретить президенту США принимать какие-либо действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу. Об этом говорится во внесённом на рассмотрение американских парламентариев законопроекте, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, выход Вашингтона из договора может быть одобрен, если Пентагон и Госдеп смогут убедить конгресс, что «Россия существенным образом нарушает свои обязательства» в рамках соглашения и не принимает мер по возвращению к исполнению таких обязательств. По мнению экспертов, Соединённые Штаты не решатся на выход из ДОН, так как это противоречит их собственным интересам. Подобные же законопроекты традиционно вносятся в конгресс для ограничения полномочий американского президента, уверены аналитики.

В конгрессе США предлагают запретить американскому президенту принимать какие-либо действия по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН). Законопроект с такой инициативой внёс на рассмотрение американских парламентариев конгрессмен-демократ Джимми Панетта.

Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, наблюдательные полёты в рамках ДОН способствуют повышению прозрачности и стабильности в Евроатлантическом регионе, что выгодно как самим Соединённым Штатам, так и их союзникам и партнёрам.

«Выход из Договора по открытому небу пошёл бы вразрез с интересами национальной безопасности США, — заявил автор законопроекта Джимми Панетта. — Соединённые Штаты используют ДОН, чтобы сдерживать российскую агрессию и гарантировать продуктивное сотрудничество между странами —участницами соглашения. Решение выйти (из договора. — RT) поставило бы под угрозу европейскую стабильность и, как следствие, нашу собственную безопасность».

В связи с этим в своём документе конгрессмен предлагает запретить президенту США предпринимать какие-либо действия «по приостановке, прекращению или выходу страны из Договора по открытому небу, если только не позже чем за 180 дней до таких действий министр обороны и госсекретарь не определят и не удостоверят перед соответствующими комитетами конгресса, что Россия существенным образом нарушает свои обязательства в соответствии с ДОН и не принимает мер по возвращению к исполнению таких обязательств». Также перед возможным подобным решением Вашингтона должны быть проведены консультации со всеми остальными государствами —участниками соглашения, указывается в законопроекте.

Причём отдельно подчёркивается, что в таком случае выход должен будет соответствовать национальным интересам Соединённых Штатов.

Более того, в документе отмечается, что США следует жёстко реагировать на так называемые нарушения Россией своих обязательств в соответствии с ДОН, при этом не выходя из договора.

Россия неоднократно заявляла о своём полном соблюдении условий договора. Как ранее подчёркивал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва не намерена покидать Договор по открытому небу, даже если на такой шаг пойдут американские власти.

«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — заявил Рябков.

Российский самолёт Ту-214ОН, созданный специально для выполнения полётов в рамках Договора по открытому небу

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Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992-м, вступил в силу в 2002 году, на сегодня в нём участвуют 34 страны, включая США и Россию. Соглашение даёт право государствам-участникам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной активностью в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.

Как отметил в беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, за последние годы Соединённые Штаты вышли из ряда важнейших для мировой стабильности договоров, однако ДОН представляет особую важность для Вашингтона.

«Трамп и его администрация занимают весьма разрушительную позицию. Мы можем перечислить много соглашений, которые создавались годами: и всеобъемлющее по Ирану (СВПД. — RT), и Парижское соглашение по климату, и ДРСМД, из которых вышли США. Что касается Договора по открытому небу, подобного рода выход является неприемлемым для американцев, ведь все, кто входил и входит в соглашение по открытому небу, имеют право контролировать ситуацию с воздуха, которая разворачивается в той или другой стране. Конечно, они хотели бы продолжить контролировать Россию, сейчас им было бы удобно приписать уже в конгрессе ещё некоторые черты нашей «агрессии», — подчеркнул эксперт.

Напомним, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено по инициативе США 2 августа. При этом президент России Владимир Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД.

Сделать неприятно Трампу

Дискуссия вокруг ДОН развернулась после того, как в начале октября председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу». По его словам, это соглашение даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России», а потому следует воздержаться от его разрыва. Соответствующее письмо Энгеля, адресованное советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену, было опубликовано на сайте комитета.

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Позже американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неких двух неназванных официальных лиц также сообщало о том, что президент США Дональд Трамп якобы подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из Договора по открытому небу.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «очень аккуратно воспринимать все эти заявления» и дождаться «более-менее официальных подтверждений».

Кроме того, 19 ноября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.

«Насколько эта информация (о предстоящем выходе из договора) соответствует действительности, сказать трудно. Пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали», — отметил он.

За подобными законопроектами конгресса США стоит не реальное опасение, что Трамп якобы намерен выйти из ДОН, а традиционное желание конгресса ограничить полномочия действующего американского президента, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Политическая подоплёка только одна — сделать неприятно Дональду Трампу, которого пытаются лишить одного из рычагов воздействия на своих оппонентов-партнёров. В данном случае действия американских законодателей не лежат в области реальной политики. Эту инициативу стоит рассматривать в общем ряду антитрамповских законопроектов, с помощью которых оппоненты Трампа пытаются его стреножить, как лошадку на выгуле», — подчеркнул политолог в беседе с RT.