Антонов заявил об отсутствии официальных данных о выходе США из ДОН

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у российской стороны пока нет официального подтверждения Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.
Антонов заявил об отсутствии официальных данных о выходе США из ДОН
  • РИА Новости

«Официального подтверждения со стороны США нет. Если Соединённые Штаты примут решение выйти из договора, это будет серьёзнейшим ударом по европейской и международной безопасности», — отметил российский посол. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с НСН предупредил, что в случае принятия такого решения со стороны США Россия предпримет зеркальные меры.

В МИД России заявили, что данный шаг Вашингтона станет ударом по международной безопасности.

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».

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