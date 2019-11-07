Антонов заявил об отсутствии официальных данных о выходе США из ДОН
- РИА Новости
«Официального подтверждения со стороны США нет. Если Соединённые Штаты примут решение выйти из договора, это будет серьёзнейшим ударом по европейской и международной безопасности», — отметил российский посол. Его слова приводит ТАСС.
Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с НСН предупредил, что в случае принятия такого решения со стороны США Россия предпримет зеркальные меры.
В МИД России заявили, что данный шаг Вашингтона станет ударом по международной безопасности.
В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».