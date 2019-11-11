Россия не станет покидать Договор по открытому небу при выходе США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не намерена покидать Договор по открытому небу, даже если на такой шаг пойдут американские власти.

Об этом он сказал «Известиям».

«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал дипломат.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что в России не уверены, что Соединённые Штаты действительно решатся на выход из данного соглашения. В Москве надеются, что американская сторона будет привержена соответствующим договорённостям.

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».

Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у российской стороны пока нет официального подтверждения Вашингтона о выходе из договора.