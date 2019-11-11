Россия не станет покидать Договор по открытому небу при выходе США
Об этом он сказал «Известиям».
«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал дипломат.
Вместе с тем Рябков подчеркнул, что в России не уверены, что Соединённые Штаты действительно решатся на выход из данного соглашения. В Москве надеются, что американская сторона будет привержена соответствующим договорённостям.
В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».
Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у российской стороны пока нет официального подтверждения Вашингтона о выходе из договора.