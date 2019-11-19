Ульянов: США не делали конкретных шагов по выходу из ДОН
«Насколько эта информация (о предстоящем выходе из договора) соответствует действительности, сказать трудно. Пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «возникает ощущение, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями может в одночасье стать жертвой импульсивных действий США».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.