Патрушев прокомментировал возможный выход США из ДОН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.

«Всё это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведёт к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества», — написал Патрушев в статье для «Российской газеты».

Он подчеркнул, что при этом в Белом доме, называя Россию угрозой для США, предпочитают забывать о том, что «американский военный бюджет, который в 2019 году составил около $716 млрд, более чем в 15 раз превышает российский».

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у российской стороны пока нет официального подтверждения Вашингтона о выходе из этого договора.