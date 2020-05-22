Советник Трампа исключает выход США из ДСНВ

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан не считает, что Вашингтон выйдет из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Советник Трампа исключает выход США из ДСНВ
  • Reuters

«Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли, у нас есть люди из Минэнерго и Минобороны, из Госдепа», — сказал он в эфире Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли Белый дом выйти из СНВ.

О'Брайан подчеркнул, что американская сторона готовится к переговорам с Россией.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что со стороны Вашингтона нет никаких сигналов, указывающих на желание США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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