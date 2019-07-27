Трамп: у США нет причин не ладить с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов нет причин не ладить с Россией.

«Мы наблюдали за этим два с половиной года. И это лучшее, что у них (демократов. — RT) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. У сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.