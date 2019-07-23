Трамп: США должны иметь возможность работать с Россией без препятствий

Президент США Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий.

«У нас должна быть возможность работать с Россией, они ядерная держава… и мы должны иметь возможность вести с ними дела без этих искусственных препятствий», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.