Трамп: США должны иметь возможность работать с Россией без препятствий
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«У нас должна быть возможность работать с Россией, они ядерная держава… и мы должны иметь возможность вести с ними дела без этих искусственных препятствий», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.