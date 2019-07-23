Трамп: США должны иметь возможность работать с Россией без препятствий

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Президент США Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий. 
Трамп: США должны иметь возможность работать с Россией без препятствий
  • © Michael Reynolds/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У нас должна быть возможность работать с Россией, они ядерная держава… и мы должны иметь возможность вести с ними дела без этих искусственных препятствий», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.

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