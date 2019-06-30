Песков рассказал подробности переговоров Путина и Трампа
- Reuters
«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьёзным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — сказал он.
Также он отметил, что в ходе переговоров российская сторона впервые увидела взаимность Трампа в стремлении нормализовать отношения между странами.
«Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента», — приводит его слова Интерфакс.
Кроме того, Трамп затронул вопрос задержания в Керченском проливе украинских моряков, нарушивших российскую границу, отметил пресс-секретарь российского президента.
«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сказал Песков.
Ранее Трамп пообещал, что обязательно рассмотрит приглашение Путина посетить в 2020 году парад в Москве в честь 75-летия Победы.
Переговоры президентов России и США в Осаке продлились примерно 1,5 часа.
Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую.