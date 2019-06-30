Песков рассказал подробности переговоров Путина и Трампа

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке Москва констатирует намерение продолжать диалог на высшем уровне.
Песков рассказал подробности переговоров Путина и Трампа
  • Reuters

«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьёзным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — сказал он.

Также он отметил, что в ходе переговоров российская сторона впервые увидела взаимность Трампа в стремлении нормализовать отношения между странами.

«Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента», — приводит его слова Интерфакс.

Кроме того, Трамп затронул вопрос задержания в Керченском проливе украинских моряков, нарушивших российскую границу, отметил пресс-секретарь российского президента.

«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сказал Песков. 

Ранее Трамп пообещал, что обязательно рассмотрит приглашение Путина посетить в 2020 году парад в Москве в честь 75-летия Победы.

Переговоры президентов России и США в Осаке продлились примерно 1,5 часа.

Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую.

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