Песков рассказал подробности переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке Москва констатирует намерение продолжать диалог на высшем уровне.

«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьёзным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — сказал он.

Также он отметил, что в ходе переговоров российская сторона впервые увидела взаимность Трампа в стремлении нормализовать отношения между странами.

«Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента», — приводит его слова Интерфакс.

Кроме того, Трамп затронул вопрос задержания в Керченском проливе украинских моряков, нарушивших российскую границу, отметил пресс-секретарь российского президента.

«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сказал Песков.

Ранее Трамп пообещал, что обязательно рассмотрит приглашение Путина посетить в 2020 году парад в Москве в честь 75-летия Победы.

Переговоры президентов России и США в Осаке продлились примерно 1,5 часа.

Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую.