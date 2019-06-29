Путин оценил встречу с Трампом
- Reuters
«Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам саммита.
Ранее Трамп назвал Путина «прекрасным парнем» и «необычным человеком».
Во время саммита G20 в Осаке президенты двух стран обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Во время встречи Трамп также в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».
Переговоры лидеров продлились примерно 1,5 часа.