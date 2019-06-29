Путин оценил встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин оценил встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 как прагматичную и деловую.

«Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее Трамп назвал Путина «прекрасным парнем» и «необычным человеком».

Во время саммита G20 в Осаке президенты двух стран обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Во время встречи Трамп также в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».

Переговоры лидеров продлились примерно 1,5 часа.