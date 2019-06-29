Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»
- Reuters
- © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
«Я думаю, он прекрасный парень... необычайный человек... Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США.
Он отметил, что лидерам удалось многое обсудить в ходе встречи, в том числе торговые отношения России и Соединённых Штатов.
«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами», — подчеркнул Трамп.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал важными и конструктивными переговоры Путина и Трампа в Осаке.
Сообщалось, что лидеры обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.
Их переговоры длились примерно 1,5 часа.