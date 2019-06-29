Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным поделился впечатлениями от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.

«Я думаю, он прекрасный парень... необычайный человек... Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США.

Он отметил, что лидерам удалось многое обсудить в ходе встречи, в том числе торговые отношения России и Соединённых Штатов.

«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал важными и конструктивными переговоры Путина и Трампа в Осаке.

Сообщалось, что лидеры обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

Их переговоры длились примерно 1,5 часа.