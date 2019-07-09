Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой
  • ©Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что встреча состоится в рамках поездки Хейла по Европе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.

В Белом доме сообщили, что президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

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