Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.

«Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что встреча состоится в рамках поездки Хейла по Европе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.

В Белом доме сообщили, что президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.