Антонов: Россия надеется на позитивный эффект встречи Путина и Трампа

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Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке стала главным событием в отношениях двух стран, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Хотелось бы рассчитывать на долгосрочный позитивный эффект от этих переговоров для дальнейшего развития контактов», — приводит ТАСС словам российского посла.

Он подчеркнул, что Москва готова преодолеть разногласия с Вашингтоном для стабилизации ситуации в мире.

«Как представляется, администрация Дональда Трампа, при всем мощном давлении со стороны вашингтонских русофобов, понимает важность конструктивного взаимодействия с Россией. Постепенно приходит осознание невозможности игнорировать мнение нашей страны при решении ключевых мировых проблем», — отметил Антонов.

Он также сообщил, что лидеры двух стран в ходе встречи в Осаке обсудили широкий круг вопросов и решили расширить сотрудничество по различным каналам.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров Путина и Трампа в рамках G20 отметил, что стороны договорились продолжить диалог на высшем уровне.

В Белом доме сообщили, что президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

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