«Разбалансировка элиты США»: как информация СМИ о «связях» России с талибами может быть использована против Трампа

Минобороны США не имеет доказательств «сговора» между Москвой и «Талибаном»*, о котором сообщали американские СМИ. Об этом заявили в Пентагоне. Ранее издание The New York Times выпустило материал, в котором говорилось, что российские спецслужбы якобы выплачивали талибам денежные вознаграждения за убийство солдат коалиции во главе с США. При этом Дональд Трамп «осведомлён» о действиях РФ, но не предпринимает никаких шагов. Москва и Вашингтон опровергли информацию. Тем не менее аналитики полагают, что демократы начнут раскручивать эту историю, чтобы навредить имиджу американского президента перед ноябрьскими выборами.

Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и талибами*. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

«Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в заявлении Пентагона.

Как отметил Хоффман, Пентагон относится со всей серьёзностью к вопросу безопасности американских сил в Афганистане и во всём мире.

В свою очередь, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану. Представитель альянса также акцентировал внимание на том, что стабильность в этой республике отвечает интересам не только США и НАТО.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США опубликовала статью, где утверждалось, что российская сторона якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военных Соединённых Штатов и коалиции, действующей в Афганистане. По версии издания, глава Белого дома Дональд Трамп был проинформирован об этом, однако администрация президента не предприняла никаких действий. При этом в материале не приводятся доказательства соответствующих тезисов. Как пишет NYT, данную информацию получили американские спецслужбы во время допросов захваченных «повстанцев».

Ответная реакция

Стоит отметить, что данные американской газеты уже опровергли в США, России и Афганистане.

Так, 28 июня Дональд Трамп обвинил издание The New York Times во лжи, отметив, что авторы материала не в состоянии предоставить какие-либо свидетельства, которые бы говорили о правдивости публикации.

«Распространители фейковых новостей из The New York Times должны раскрыть свой «анонимный источник». Но они не могут, потому что этого «человека», похоже, вообще не существует!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Трамп также назвал статью NYT заказной и подчеркнул, что никто не докладывал ему о связях России с талибами.

В тот же день глава Нацразведки США Джон Рэтклифф также опроверг сообщения американских СМИ.

«Я подтвердил, что ни президент США, ни вице-президент не информировались о разведданных, на которые ссылается в своём вчерашнем материале газета The New York Times», — отмечалось в официальном Twitter руководителя разведслужбы.

Statement by DNI Ratcliffe: "I have confirmed that neither the President nor the Vice President were ever briefed on any intelligence alleged by the New York Times in its reporting yesterday." (1/2) — Office of the DNI (@ODNIgov) June 28, 2020

Днём позже Трамп уточнил, что разведка Соединённых Штатов не признала достоверными данные о якобы причастности российской стороны к случаям гибели американских военнослужащих в Афганистане, а потому и не сообщила ему эту информацию. При этом в Белом доме отметили, что в разведывательном сообществе США отсутствует единая позиция относительно достоверности появившихся в СМИ сообщений, связанных с деятельностью России в Афганистане.

Российская сторона также заявляла, что сведения, представленные журналистами NYT, не соответствуют действительности.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью NBC News назвал «чушью» сообщения о якобы причастности России к атакам талибов на американских военных в Афганистане. По словам Пескова, «просто нелепо» распространять такую информацию.

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Ранее обвинения отвергло и посольство России в США, назвав их «безосновательными». Как подчеркнули в диппредставительстве, газета The New York Times старается придумать новые фейковые истории для «обвинения русских», не обладая реальной информацией о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по урегулированию ситуации в Афганистане.

МИД РФ, в свою очередь, назвал статью NYT «незатейливым вбросом».

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Движение «Талибан» также опровергло публикацию NYT о связях с Россией, подчеркнув, что недостоверная информация распространяется в том числе с целью создать препятствия для ухода войск США из Афганистана. Об этом говорится в заявлении организации.

«Подтверждающих документов нет»

Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, «история в изложении NYT с самого начала носила характер хайли лайкли».

«Вероятность того, что это фейк — 100%. Об этом также свидетельствуют показания значительной части представителей спецслужб США, которые посчитали информацию недостоверной. А это означает, что американская сторона не обладает подтверждающими документами», — отметил аналитик.

По словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, «нет ничего удивительного», что недостоверные данные были опубликованы именно в The New York Times.

«Издание за последнее время очень сильно деградировало, поскольку его редакционная политика связана с попытками любой ценой воевать с Трампом. По этой причине газета публикует любые домыслы, которые могут хоть как-то навредить главе Белого дома», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Официальная резиденция президента США

© MANDEL NGAN / AFP

При этом Евстафьев указывает, что фейковая информация американских журналистов «странным образом» получила отклик «на очень серьёзном уровне» в Пентагоне и Североатлантическом альянсе.

«Это показывает абсолютно разбалансированное состояние американской элиты, в том числе и силовых структур, которые начинают суетиться по поводу уже откровенных фейков. То же самое касается и руководства НАТО, которое на фоне этих сообщений решило лишний раз пожурить Россию. При этом всерьёз информацию NYT ни в блоке, ни в американском Минобороны не воспринимают. Но сказать сейчас, в разгар антироссийской и антитрамповской истерии в США, что это просто ерунда, они не могут», — пояснил аналитик.

«Использовать в своих целях»

При этом демократы сочли статью в The New York Times основанием для новых обвинений как в адрес России, так и в адрес Дональда Трампа, отмечают эксперты.

В частности, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что глава Соединённых Штатов намеренно игнорирует «любые обвинения», связанные с РФ.

«Россия не преодолела то унижение, которое она испытала в Афганистане. Теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал», — заявила она в интервью ABC News.

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Пелоси также обратилась с официальной просьбой к главам Нацразведки и ЦРУ прояснить возможный «сговор» РФ с талибами.

«Отказ президента противодействовать русским также ставит под угрозу жизни в регионе в то время, когда афганское правительство и Соединённые Штаты ведут крайне важные мирные переговоры с талибами», — указывается в письме, опубликованном на её официальном сайте.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер также обвинил 45-го президента США в том, что он не обращает внимания, как Россия якобы нарушает существующие нормы.

«Если мы что-то и узнали за последние три года, так это то, что президент Трамп склонен игнорировать или прощать противоправные действия Путина», — написал он на своей станице в Twitter.

Как отметил Владимир Брутер, такого рода заявления представителей Демпартии говорят о том, что эта политическая сила «решила раскрутить фейковую историю о «связях» России с талибами, чтобы использовать её в своих целях по дискредитации Трампа».

«Не исключено, что весь этот шквал новых обвинений может ещё сильнее ударить по предвыборным шансам Трампа. А если соединить всё это с тем фактом, что порой глава Белого дома ведёт себя крайне импульсивно и не может чётко объяснять свои действия ни избирателям, ни своему окружению, то ситуация для него усугубляется ещё больше», — отметил аналитик.

При этом Дмитрий Евстафьев полагает, что демократы в данном случае играют с огнём — своим стремлением в очередной раз обвинить главу Белого дома в бездействии они могут навредить имиджу Соединённых Штатов в целом.

Американские военные в Афганистане

Reuters

© Ahmad Nadeem

«Американские военные и спецслужбы находились в процессе очень тонких и крайне неоднозначных переговоров с «Талибаном» относительно примирения и того, чтобы дать возможность США безопасно вывести свои войска из Афганистана. И теперь, когда демократы начали копать всю эту историю глубже, могут всплыть реальные факты о договорённостях между американскими силовиками и «Талибаном», о выплатах американцев этой организации или же о поставках ей вооружений со стороны Соединённых Штатов. Однако в Демпартии этого не осознают», — констатировал эксперт.

Между тем Москве никак «не вредит та фальшивка, которую опубликовали в NYT», — полагает Евстафьев.

«В России посмеялись над этим, расставили точки над «i» для мировой общественности и пошли дальше», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.