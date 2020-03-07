«Ситуация остаётся хрупкой»: каковы перспективы мирного договора между США и талибами

Американские военные сохранили за собой право на самооборону, а также защиту союзников и афганских партнёров, подписав мирное соглашение с радикальным движением «Талибан»*. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Ранее, уже после заключения договора, ВВС США нанесли удар по талибам. В целом ситуация в стране остаётся неспокойной: 6 марта в Кабуле неизвестные боевики атаковали памятное мероприятие, на котором присутствовал премьер-министр страны. По мнению аналитиков, мирное соглашение между Вашингтоном и талибами может стать удобным предлогом для вывода американского контингента из Афганистана, но вряд ли принесёт республике прочный мир.

Подписав мирное соглашение с группировкой «Талибан», американская сторона сохранила за собой право на самооборону и оборону союзников США в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, выступая на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом. Отвечая на вопрос журналистов, предусматривает ли соглашение защиту афганских правительственных сил от атак со стороны талибов, Эспер напомнил, что, согласно условиям договора, США будут прилагать усилия для «постепенного снижения уровня насилия». Кроме того, американская сторона будет добиваться, чтобы на всей территории Афганистана был установлен всеобъемлющий режим прекращения огня.

«В то же время, согласно одной из частей соглашения, у нас всегда будет право защищать себя и своих афганских партнёров, что мы и делали на протяжении последних нескольких дней и будем делать впредь. В субботу я посетил Кабул как раз с целью заверить афганские власти и силы национальной обороны Афганистана, что мы продолжим защищать их и оказывать им дальнейшую поддержку», — подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Большой исход

Напомним, в конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера радикального движения «Талибан» Абдул Гани Барадар подписали мирное соглашение. Этому предшествовали длительные переговоры между американской стороной и руководством «Талибана». На церемонии подписания в Дохе также присутствовали генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, глава Госдепа США Майк Помпео и спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Талибы

AFP

© NOORULLAH SHIRZADA

Согласно договорённостям, США должны вывести свои военные силы из Афганистана в течение 14 месяцев. При этом талибы обязаны прекратить свои атаки: если это условие будет выполняться, США уже в течение 135 дней сократят свой военный контингент в Афганистане до 8,6 тыс. человек. Кроме того, соглашение предполагает невмешательство Вашингтона во внутреннюю политику Афганистана.

В начале марта президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с заместителем лидера «Талибана» по политическим вопросам муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщил в своём Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид, глава Белого дома также подтвердил журналистам эту информацию. Как отметил тогда Трамп, американская сторона не хочет насилия и намерена наблюдать за тем, как будут разворачиваться события в Афганистане.

Позднее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что руководство талибов делает всё для выполнения достигнутых договорённостей.

«Мы видим, что руководство «Талибана» серьёзно работает над тем, чтобы снизить насилие по сравнению с аналогичными периодами в прошлом», — отметил глава Госдепа.

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Однако уже 4 марта США нанесли авиаудар по позициям талибов в Афганистане. Об этом сообщил в своём Twitter представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт. Он пояснил, что удар стал ответом на атаку «Талибана» на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Гильменд. Леггетт пояснил, что речь шла об оборонительных действиях со стороны американских военных.

В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал обвинил «Талибан» в нарушении условий соглашения. Как подчеркнул чиновник в своём Twitter, талибы только за первые три дня марта совершили 76 атак, афганским правительственным силам пришлось уничтожить в общей сложности 85 боевиков.

По мнению эксперта Центра современного изучения Афганистана Наталии Хановой, эти действия талибов могли стать реакцией на позицию официального Кабула.

«В соглашении говорилось о том, что афганские власти освободят 5 тыс. заключённых из числа талибов в обмен на тысячу пленных, находящихся в руках «Талибана». Однако президент Афганистана Гани заявил, что США не имели права принимать такие решения, а договорённость должна достигаться на межафганских переговорах. Талибы восприняли это какнежелание президента исполнять договорённости», — отметила эксперт в беседе с RT.

Иллюзия единства

Между тем 6 марта в Кабуле произошла новая вооружённая атака — нападение было совершено на участников памятной церемонии, посвящённой годовщине гибели основателя шиитской партии «Хизб-и-Вахдат» Абдула Али Мазари. В мероприятии принимали участие афганские правительственные чиновники, включая премьер-министра Абдуллу Абдуллу и экс-президента Хамида Карзая. По предварительной информации, в результате нападения погибли 27 человек, главе правительства удалось спастись. При этом пока ни одна из действующих в Афганистане вооружённых группировок, включая «Талибан», не взяла на себя ответственность за атаку.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла

Reuters

© Jawad Jalali/Pool

Как отметил в беседе с RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев, несмотря на то что талибов обычно представляют централизованным движением с единым командованием, на практике речь идёт об огромном количестве разрозненных ячеек и полевых командиров, которые могут не подчиняться центральному командованию движения.

«К сожалению, когда США подписывали договор с талибами, они тоже верили в миф о монолитности «Талибана». В какой-то мере это так: у талибов есть руководящие структуры, имеющие тесные связи с пакистанской разведкой. Скорее всего, они к атаке в Кабуле действительно не имеют отношения. Но не исключена причастность каких-то мелких групп, не подчинённых центру», — пояснил эксперт.

Как отметила 6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что мирные договорённости между США и талибами будут реализованы.

«Мы всё-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. И мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил. И в том числе я говорю и об общественно-политических силах», — подчеркнула Захарова.

Раскол по нескольким линиям

Кроме того, по мнению экспертов, ситуацию весьма усугубляет правительственный кризис, разразившийся в Афганистане после выборов.

«Как известно, афганское правительство сейчас расколото, ему сложно даже подвести итоги состоявшихся ещё в прошлом году выборов. Ашраф Гани считает, что он выиграл выборы, оппозиция это оспаривает. Противоречия переносятся и на ситуацию с талибами и США: Гани недоволен подписанным ими соглашением, оппозиция же поддерживает позицию Вашингтона», — отметил Андрей Казанцев.

Напомним, военная операция «Несокрушимая свобода» была начата США против «Аль-Каиды»** и «Талибана» на территории Афганистана в 2001 году в качестве ответа на теракты 11 сентября. Американской армии удалось свергнуть правительство талибов и оттеснить группировку от столицы.

ВВС США

Reuters

© Omar Sobhani

Однако «Талибан» смог сохранить значительное влияние и ресурсы в отдалённых провинциях Афганистана, практически неподконтрольных центральным властям. США пришлось оставить в стране обширный военный контингент для поддержки нового афганского правительства.

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В 2009 году президент Соединённых Штатов Барак Обама увеличил американское военное присутствие в Афганистане ещё на 30 тыс. военнослужащих, рассчитывая за счёт этого стабилизировать ситуацию. Согласно первоначальному плану, в этом случае военные США и союзных стран могли бы вернуться домой уже в 2011 году. Однако реализовать эту стратегию в намеченные сроки не удалось, американский контингент был частично выведен из Афганистана лишь в 2013-м. Тогда регион покинули 34 тыс. военнослужащих. Вскоре было объявлено о старте новой миссии — «Решительная поддержка» (Resolute Support), призванной помочь афганскому правительству.

Перед выборами 2016 года Дональд Трамп обещал прекратить дорогостоящие зарубежные кампании США и вернуть военных домой. Его администрация инициировала мирные переговоры с «Талибаном».

Впрочем, сейчас, уже после подписания соглашения, эксперты сомневаются в перспективе стабилизации военно-политической обстановки в Афганистане.

«Ситуация остаётся хрупкой, нападения на афганских военнослужащих продолжаются, хотя обозреватели отмечают, что после последнего авиаудара число таких инцидентов сократилось. Талибы сейчас прощупывают, готовы ли США закрыть глаза на ведение военных действий против правительства, признавать законность которого «Талибан» не намерен», — пояснила Наталия Ханова.

Аналогичной точки зрения придерживается Андрей Казанцев. По его словам, американская сторона изначально отдавала себе отчёт в том, что соглашение вряд ли будет полностью исполняться. Цель в этом случае была иная — оторвать от «Талибана» крупную группу, которая согласится пойти на примирение при условии включения её в национальное правительство.

«В свою очередь, у талибов тоже есть своя стратегия — добиться ухода из региона американской армии, а потом уже действовать в своих интересах, забыв о соглашении. Понятно, что все стороны ведут двойную игру, и ничего удивительного в этом нет, в Афганистане всегда так делалось», — отметил эксперт.

При этом Дональд Трамп тоже преследует свои цели — для главы Белого дома важно исполнить свои обещания, данные во время прошлой предвыборной кампании, поскольку сейчас он вступает в новую гонку, считает Казанцев.

«Сложно сказать, насколько жизнеспособно подписанное США и талибами соглашение. Это зависит от целей Вашингтона. Если цель — вывод американского контингента из Афганистана любой ценой, то это достаточно легко сделать. А если речь идёт об установлении прочного мира в Афганистане, то эта задача со стопроцентной вероятностью не будет выполнена. Скорее всего, конфликт продолжится, просто, возможно, в каких-то других формах», — подытожил Казанцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.