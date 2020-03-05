Помпео заявил о выполнении талибами обязательств по соглашению с США

Руководство «Талибана»* делает всё для выполнения мирного соглашения, подписанного с США 29 февраля, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Мы видим, что руководство «Талибана» серьёзно работает над тем, чтобы снизить насилие по сравнению с аналогичными периодами в прошлом​​​. Мы до сих пор уверены в том, что руководство «Талибана» работает над тем, чтобы выполнить свои обязательства. Мы работаем над выполнением своих», — сказал Помпео во время брифинга.

Он подчеркнул, что выполнение деталей соглашения будет проверяться.

Ранее американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с лидером «Талибана» муллой Абдулом Гани Барадаром.

Президент США призвал талибов продолжить сокращение насилия и принять участие во внутриафганских переговорах.

При этом представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что талибы совершили 76 атак на афганских военных за первые три дня марта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.