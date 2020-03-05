В Афганистане обвинили талибов в почти 80 нападениях на военных
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Фейсала в Twitter.
«Талибан»* нарушил соглашение и поставил под угрозу историческую возможность установления мира, совершив 76 нападений на афганские вооружённые силы за три дня марта. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана ответили на все атаки и убили в общей сложности 85 талибов. Наши силы ведут оборонительные действия, чтобы дать миру шанс», — написал он.
Taliban breached the agreement and put this historic peace opportunity at risk with launching 76 attacks on Afghan Forces in the 3 days of March.— Javid Faisal (@Javidfaisal) March 5, 2020
The ANDSF retaliated all attacks and killed a total of 85 Taliban. Our forces are holding a defensive posture to give peace a chance.
Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.
Вскоре после этого талибы объявили о возобновлении операций в Афганистане.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал данное решение талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.