В Афганистане обвинили талибов в почти 80 нападениях на военных

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Представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что члены радикального движения «Талибан»* совершили 76 атак на афганских военных за первые три дня марта.
В Афганистане обвинили талибов в почти 80 нападениях на военных
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Фейсала в Twitter.

«Талибан»* нарушил соглашение и поставил под угрозу историческую возможность установления мира, совершив 76 нападений на афганские вооружённые силы за три дня марта. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана ответили на все атаки и убили в общей сложности 85 талибов. Наши силы ведут оборонительные действия, чтобы дать миру шанс», — написал он.

Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

Вскоре после этого талибы объявили о возобновлении операций в Афганистане.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал данное решение талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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