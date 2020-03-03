В МИД России оценили заявление талибов о возобновлении операций

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал заявление радикального движения «Талибан»* о прекращении частичного перемирия в Афганистане.

«Движение талибов никаких обязательств о прекращении войны с правительственными войсками на себя не брало. Они взяли неделю на передышку по настоянию американцев, это было соблюдено, поэтому здесь нарушений никаких нет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ситуация обострилась из-за необходимости освобождения 5 тыс. заключённых талибов. Американцы указывали, что сделают всё от них зависящее, чтобы это произошло до 10 марта.

«Ашраф Гани заявил, что он никаких обязательств на этот счёт не имеет. Это, естественно, вызвало раздражение у талибов, и они ответили на такой вывод заявлением о том, что и они не будут продолжать временное прекращение огня и считаются свободными воевать с правительственными войсками, это не распространяется на американцев и на иностранные войска», — пояснил Кабулов.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» объявил о прекращении частичного перемирия в Афганистане.

Это произошло через несколько дней после того, как США и афганское радикальное движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.