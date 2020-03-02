Талибы объявили о возобновлении операций в Афганистане

Представитель радикального движения «Талибан»* объявил о прекращении частичного перемирия в Афганистане.

Об этом сообщает AFP.

«Талибы прекращают частичное перемирие, чтобы возобновить афганские «операции», — пишет агентство.

Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

Вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут вывод войск из Афганистана незамедлительно.

Подробнее по теме — в материале RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.