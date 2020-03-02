Талибы объявили о возобновлении операций в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Талибы прекращают частичное перемирие, чтобы возобновить афганские «операции», — пишет агентство.
Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.
Вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут вывод войск из Афганистана незамедлительно.
Подробнее по теме — в материале RT.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.