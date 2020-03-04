В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа с лидером «Талибана»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия, что стало возможным благодаря подписанию исторического соглашения США и «Талибана» 29 февраля. Он также призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах с представителями Исламской Республики Афганистан и с другими афганцами, чтобы закончить более чем 40 лет войны», — говорится в заявлении.
Американский лидер также подтвердил приверженность США мирному решению ситуации в Афганистане.
Ранее Трамп сообщил об «очень хорошем телефонном разговоре» с лидером талибов.
2 марта талибы объявили о прекращении частичного перемирия в Афганистане спустя несколько дней после подписания в Катаре мирного соглашения с США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.