В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа с лидером «Талибана»

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Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером радикального движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром призвал талибов продолжить сокращение насилия и принять участие во внутриафганских переговорах.
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа с лидером «Талибана»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия, что стало возможным благодаря подписанию исторического соглашения США и «Талибана» 29 февраля. Он также призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах с представителями Исламской Республики Афганистан и с другими афганцами, чтобы закончить более чем 40 лет войны», — говорится в заявлении.

Американский лидер также подтвердил приверженность США мирному решению ситуации в Афганистане.

Ранее Трамп сообщил об «очень хорошем телефонном разговоре» с лидером талибов.

2 марта талибы объявили о прекращении частичного перемирия в Афганистане спустя несколько дней после подписания в Катаре мирного соглашения с США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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