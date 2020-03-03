Трамп заявил о «хорошем разговоре» с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший телефонный разговор» с лидером «Талибана»*.

Об этом сообщает AFP.

#UPDATE Trump says had "very good talk" with Taliban leader pic.twitter.com/MZi85ACfyu — AFP news agency (@AFP) March 3, 2020

США подписали мирное соглашение с талибами 29 февраля в Дохе. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

Согласно документу, США сократят численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. в течение 135 дней, после чего продолжат вывод своих сил и сил НАТО, если талибы воздержатся от насилия.

Как отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества «подавит все остающиеся очаги международного терроризма».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.