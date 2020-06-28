Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что глава государства Дональд Трамп желает «игнорировать любые обвинения в адрес России».
Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане
  • Reuters

Пелоси в беседе с ABC отметила, что относительно Трампа «все дороги ведут к Путину».

«Россия не преодолела то унижение, которое она испытала в Афганистане. Теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал», — заявила она.

Так Пелоси прокомментировала сообщения ссылающейся на анонимный источник газеты The New York Times о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Президент Трамп, в свою очередь, назвал материал заказным и отметил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу о том, что говорится в материале.

В МИД России заявили, что публикация является «незатейливым вбросом», который наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Кроме того, представитель «Талибана»* заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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