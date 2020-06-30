Песков назвал «чушью» сообщения о «сговоре» России с талибами
- Reuters
«Вы знаете, может, я буду немного груб, но это на 100% чушь собачья. Это недипломатично, но это чушь собачья. Только и всего», — сказал представитель Кремля, комментируя статью газеты The New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на военных США в Афганистане.
Песков подчеркнул, что «просто нелепо распространять такую информацию».
Ранее МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.