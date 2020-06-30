Песков назвал «чушью» сообщения о «сговоре» России с талибами

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью NBC назвал «чушью» сообщения о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
Песков назвал «чушью» сообщения о «сговоре» России с талибами
  • Reuters

«Вы знаете, может, я буду немного груб, но это на 100% чушь собачья. Это недипломатично, но это чушь собачья. Только и всего», — сказал представитель Кремля, комментируя статью газеты The New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на военных США в Афганистане.

Песков подчеркнул, что «просто нелепо распространять такую информацию».

Ранее МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить