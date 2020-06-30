НАТО призывает Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану

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России следует применять «более конструктивную политику» по вопросу ситуации в Афганистане, заявил на Брюссельском форуме заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
НАТО призывает Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану
  • Reuters

«Мы призываем такие страны, как Россия, к более конструктивной политике. В конце концов, стабильный Афганистан отвечает интересам не только США и НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя НАТО, основным приоритетом Североатлантического альянса является безопасность участников операции «Решительная поддержка».

При этом он не стал комментировать статью The New York Times о якобы сговоре России с талибами в Афганистане.

Ранее в Белом доме заявили, что разведка США не имеет единой позиции относительно появившихся в СМИ сообщений о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью The New York Times «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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