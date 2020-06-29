В Белом доме оценили сообщения о «сговоре» России с «Талибаном»

Разведка США не имеет единой позиции относительно появившихся в СМИ сообщений о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

«В разведывательном сообществе США нет консенсуса по поводу этих обвинений. На самом деле есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества относительно достоверности сообщений. Достоверность этих обвинений сейчас проверяется», — приводит РИА Новости слова официального представителя Белого дома Кейли Макэнани на брифинге.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Как заявили в посольстве России, российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.

В МИД России назвали публикацию «незатейливым вбросом».

Кроме того, представитель «Талибана»* заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.