Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

Его заявление опубликовано на сайте Минобороны США.

«К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в пресс-релизе.

В то же время в Пентагоне заявили, что продолжают проводить оценку разведданных и серьёзно относятся к обеспечению безопасности военнослужащих США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «чушью» сообщения о якобы причастности России к атакам талибов на американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью The New York Times «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.

The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.