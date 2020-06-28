Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами», — указано в тексте.
Отмечается, что это могут подтвердить директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба.
Также в сообщении подчёркнуто, что это указывает не на «достоинства вероятных данных разведки», а на «неаккуратность истории New York Times».
Ранее МИД России назвал фейком информацию в публикации газеты The New York Times, в которой говорится о якобы причастности российской стороны к убийствам американских военных в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.