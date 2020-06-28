Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном

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Ни президенту США Дональду Трампу, ни его вице-президенту Майку Пенсу не докладывали о том, что Россия якобы предлагала бойцам Талибана* «охотиться» за американскими военными в Афганистане.
Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами», — указано в тексте.

Отмечается, что это могут подтвердить директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба.

Также в сообщении подчёркнуто, что это указывает не на «достоинства вероятных данных разведки», а на «неаккуратность истории New York Times».

Ранее МИД России назвал фейком информацию в публикации газеты The New York Times, в которой говорится о якобы причастности российской стороны к убийствам американских военных в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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