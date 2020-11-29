Кощунственная политизация: зачем Киев эксплуатирует тезис о «геноциде» украинцев в период голодомора

В Киеве завершат строительство музейного комплекса, посвящённого «голодомору-геноциду», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил «сталинский режим» в «целенаправленном уничтожении» украинского народа. Между тем исторические факты указывают, что официальная позиция Киева не соответствует действительности. Массовый голод, возникший в результате насильственной коллективизации, затронул несколько регионов СССР. По мнению экспертов, заявления украинских политиков о голодоморе — часть общего курса на разрыв каких-либо связей с Россией, в том числе и исторических.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал достроить музейный комплекс, посвящённый «голодомору-геноциду». Такое заявление глава государства сделал 28 ноября.

«Проект Национального музея «голодомора-геноцида» очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определённые проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решён. Проект будет обязательно завершён», — заявил Зеленский.

Обращаясь непосредственно к гражданам, он акцентировал внимание на том, что голодомор унёс жизни миллионов украинцев. По словам Зеленского, количество погибших от массового голода на Украине сопоставимо с потерями, понесёнными республикой во Второй мировой войне.

«Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить», — заявил Зеленский.

Памятный знак жертвам голодомора на Михайловской площади Киева

© president.gov.ua

Однако некоторые украинские СМИ раскритиковали речь президента, сочтя её недостаточно жёсткой. Так, журналисты телеканала Еспресо упрекнули Зеленского за то, что он не упомянул «Советскую Россию», «советскую оккупацию» и запрещённую сейчас на Украине коммунистическую идеологию, которые, по их мнению, являются «зачинщиками трагедии».

В разговоре с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что радикальные силы на Украине постоянно обрушиваются на президента с критикой за излишнюю «лояльность», с их точки зрения, к советскому прошлому и РФ.

«Но на самом деле Киев, как и прежде, продолжает ассоциировать преступления сталинского режима с современной Россией. И Зеленский, подобно другим политикам Украины, тоже ставит здесь знак равенства», — считает Маргулис.

«Голодомор не носил национального характера»

В первой половине 1930-х годов в СССР начался массовый голод вследствие ошибок экономической политики советского правительства. Его жертвами стали миллионы жителей Украины, Белоруссии, Поволжья, Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири и Казахстана.

Однако киевские власти трактуют голодомор как целенаправленное уничтожение украинского народа. По данным Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины, именно УССР понесла наибольшие людские потери. Как подсчитали украинские учёные, от голодомора скончались 3,9 млн жителей республики.

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«По результатам исследований опровергнут тезис о том, что Украина и Россия во время голода пострадали одинаково: в России на регионы с высокими потерями от голода приходится 6% численности сельского населения и 1% территории, тогда как в Украине — 41% населения и 34% территории», — утверждается на сайте Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи.

Российская историческая наука не отрицает тот факт, что Украина пострадала больше остальных республик СССР. По оценкам учёных РФ, жертвами голода в УССР стали 3—3,5 млн человек. При этом российские исследователи отвергают тезис о «геноциде украинского народа».

Отечественные исследователи указывают на то, что в 1932—1933 годы колоссальные людские потери понесли и другие республики. Например, по данным главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской, от голода в начале 1930-х годов на территории РСФСР умерли не менее 2,5 млн человек.

Как ранее подсчитали учёные МГУ, опираясь на сравнительный анализ материалов переписей 1926 и 1937 годов, в период голодомора в долевом отношении в поражённых голодом сельских районах СССР наибольшая убыль населения, как правило, наблюдалась в регионах за пределами Украины. В частности, в Казахстане этот показатель составил 30,9%, в Поволжье — 23%, на Северном Кавказе — 20,4%, а на Украине — 20,5%.

Как заявил в беседе с RT генеральный директор Института региональных проблем, доктор исторических наук Дмитрий Журавлёв, утверждения о «геноциде» являются «политическим мифом» независимой Украины. По мнению эксперта, со стороны Киева кощунственно политизировать трагедию голодомора, учитывая тяжелейшие последствия этого явления для России и Казахстана.

«Голодомор не носил национального характера, никто специально украинцев голодом не уничтожал. Огромные людские потери наблюдались и в Казахстане, и в России. Та трагедия, которая произошла, была во многом следствием ошибок власти, но они были допущены по отношению к жителям всего СССР», — подчеркнул Журавлёв.

Более того, исследования российских учёных показывают, что высшее руководство Советского Союза, включая Иосифа Сталина, в 1932—1933 годы активно помогало Украине в ущерб российским регионам.

По данным учёных МГУ, на начальном этапе голодомора Украина сильно страдала от дефицита хлеба, но уже в 1933 году республика получила 501 тыс. т зерна в виде ссуд, что было в 7,5 раза больше, чем в предыдущем году. При этом России с кратно превосходящим населением правительство СССР передало 990 тыс. т зерна — это лишь в 1,5 раза больше, чем в 1932 году.

Кроме того, в период голодомора в пользу Украины перераспределялась и сельхозтехника. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 июня 1933 года, в УССР были отправлены 5,5 тыс. тракторов — 45,4% от общего количества машин, подлежавших передаче аграрным хозяйствам Советского Союза.

Памятник жертвам массового голода в СССР в Казахстане

© Wikimedia commons

В беседе с RT доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Кобринский отметил, что с 1990-х годов украинская наука вслед за властями пытается переписать историю под «политическую конъюнктуру». Согласно принятой Киевом идеологической парадигме, в советский период Украина якобы находилась в угнетённом положении.

«Но объективные факты свидетельствуют об обратном. Я уже молчу об обилии этнических украинцев в руководстве СССР на всём протяжении его 70-летней истории. Почему на Украине не говорят об этом? Потому что получится, что в массовом голоде 1930-х годов виноваты в том числе выходцы из партийной верхушки УССР, то есть сами этнические украинцы, а не Россия», — рассуждает Кобринский.

«В ход идут подтасовки»

Голодомор был признан Киевом «геноцидом украинского народа» в 2006 году в период президентства Виктора Ющенко.

В ноябре 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента РФ, направил Ющенко послание, в котором разъяснил позицию Москвы по этому вопросу. В нём российский лидер заявил, что «тех, кто протаскивает тезис о «голодоморе-геноциде», меньше всего интересует научная точность».

«В ход идут подтасовки и передёргивания, фальсификация данных о численности погибших. Созданию искажённой картины способствуют и публичные заявления представителей руководства страны», — написал Медведев, упрекнув заодно украинского коллегу в распространении ошибочных демографических данных.

Исторические споры между Россией и Украиной по поводу массового голода 1932—1933 годов продолжились и после «майдана». В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД страны бороться за международное признание голодомора «геноцидом украинского народа».

В конце ноября 2017 года украинский лидер призвал РФ как правопреемницу СССР покаяться за организацию массового голода. В ответ МИД России отметил, что Киев пытается политизировать историю и посеять «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».

«Это общая трагедия русских, украинцев, казахов и других народов, населявших Советский Союз, и, конечно, крупнейшая гуманитарная катастрофа на территории СССР, в которой пострадали, по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек», — говорилось в сообщении МИД РФ на официальной странице в Twitter.

Александр Кобринский считает, что переписывание истории, которым занимается Киев, в большей степени направлено на «идейное перевоспитание» молодёжи.

По мнению эксперта, «сегодня на Украине делается всё, чтобы оторвать молодое поколение от России».

В свою очередь, Дмитрий Журавлёв полагает, что антисоветская риторика Киева по проблеме массового голода 1932—1933 годов преследует не только идеологические цели, но и вполне конкретные политические задачи.

В частности, через передёргивание фактов украинские власти рассчитывают очернить современную Россию, которая якобы препятствует развитию постмайданной Украины, рассуждает эксперт.

«Суть киевской пропаганды «голодомора-геноцида» заключается в том, что Россия, дескать, намеренно морила голодом украинцев и сейчас продолжает примерно ту же политику. Но это утверждение настолько абсурдно, что я не думаю, что Киев чего-то добьётся на этом поприще. Вся эта истерика в реальной жизни, где Украина испытывает огромное количество актуальных внутренних проблем, не работает», — резюмировал Журавлёв.