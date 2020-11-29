Кощунственная политизация: зачем Киев эксплуатирует тезис о «геноциде» украинцев в период голодомора
- Президент Украины Владимир Зеленский у памятного знака жертвам массового голода 1932—1933 годов
- © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал достроить музейный комплекс, посвящённый «голодомору-геноциду». Такое заявление глава государства сделал 28 ноября.
«Проект Национального музея «голодомора-геноцида» очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определённые проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решён. Проект будет обязательно завершён», — заявил Зеленский.
Обращаясь непосредственно к гражданам, он акцентировал внимание на том, что голодомор унёс жизни миллионов украинцев. По словам Зеленского, количество погибших от массового голода на Украине сопоставимо с потерями, понесёнными республикой во Второй мировой войне.
«Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить», — заявил Зеленский.
- Памятный знак жертвам голодомора на Михайловской площади Киева
- © president.gov.ua
Однако некоторые украинские СМИ раскритиковали речь президента, сочтя её недостаточно жёсткой. Так, журналисты телеканала Еспресо упрекнули Зеленского за то, что он не упомянул «Советскую Россию», «советскую оккупацию» и запрещённую сейчас на Украине коммунистическую идеологию, которые, по их мнению, являются «зачинщиками трагедии».
В разговоре с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что радикальные силы на Украине постоянно обрушиваются на президента с критикой за излишнюю «лояльность», с их точки зрения, к советскому прошлому и РФ.
«Но на самом деле Киев, как и прежде, продолжает ассоциировать преступления сталинского режима с современной Россией. И Зеленский, подобно другим политикам Украины, тоже ставит здесь знак равенства», — считает Маргулис.
«Голодомор не носил национального характера»
В первой половине 1930-х годов в СССР начался массовый голод вследствие ошибок экономической политики советского правительства. Его жертвами стали миллионы жителей Украины, Белоруссии, Поволжья, Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири и Казахстана.
Однако киевские власти трактуют голодомор как целенаправленное уничтожение украинского народа. По данным Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины, именно УССР понесла наибольшие людские потери. Как подсчитали украинские учёные, от голодомора скончались 3,9 млн жителей республики.
«По результатам исследований опровергнут тезис о том, что Украина и Россия во время голода пострадали одинаково: в России на регионы с высокими потерями от голода приходится 6% численности сельского населения и 1% территории, тогда как в Украине — 41% населения и 34% территории», — утверждается на сайте Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи.
Российская историческая наука не отрицает тот факт, что Украина пострадала больше остальных республик СССР. По оценкам учёных РФ, жертвами голода в УССР стали 3—3,5 млн человек. При этом российские исследователи отвергают тезис о «геноциде украинского народа».
Отечественные исследователи указывают на то, что в 1932—1933 годы колоссальные людские потери понесли и другие республики. Например, по данным главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской, от голода в начале 1930-х годов на территории РСФСР умерли не менее 2,5 млн человек.
Как ранее подсчитали учёные МГУ, опираясь на сравнительный анализ материалов переписей 1926 и 1937 годов, в период голодомора в долевом отношении в поражённых голодом сельских районах СССР наибольшая убыль населения, как правило, наблюдалась в регионах за пределами Украины. В частности, в Казахстане этот показатель составил 30,9%, в Поволжье — 23%, на Северном Кавказе — 20,4%, а на Украине — 20,5%.
Как заявил в беседе с RT генеральный директор Института региональных проблем, доктор исторических наук Дмитрий Журавлёв, утверждения о «геноциде» являются «политическим мифом» независимой Украины. По мнению эксперта, со стороны Киева кощунственно политизировать трагедию голодомора, учитывая тяжелейшие последствия этого явления для России и Казахстана.
«Голодомор не носил национального характера, никто специально украинцев голодом не уничтожал. Огромные людские потери наблюдались и в Казахстане, и в России. Та трагедия, которая произошла, была во многом следствием ошибок власти, но они были допущены по отношению к жителям всего СССР», — подчеркнул Журавлёв.
Более того, исследования российских учёных показывают, что высшее руководство Советского Союза, включая Иосифа Сталина, в 1932—1933 годы активно помогало Украине в ущерб российским регионам.
По данным учёных МГУ, на начальном этапе голодомора Украина сильно страдала от дефицита хлеба, но уже в 1933 году республика получила 501 тыс. т зерна в виде ссуд, что было в 7,5 раза больше, чем в предыдущем году. При этом России с кратно превосходящим населением правительство СССР передало 990 тыс. т зерна — это лишь в 1,5 раза больше, чем в 1932 году.
Кроме того, в период голодомора в пользу Украины перераспределялась и сельхозтехника. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 июня 1933 года, в УССР были отправлены 5,5 тыс. тракторов — 45,4% от общего количества машин, подлежавших передаче аграрным хозяйствам Советского Союза.
- Памятник жертвам массового голода в СССР в Казахстане
- © Wikimedia commons
В беседе с RT доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Кобринский отметил, что с 1990-х годов украинская наука вслед за властями пытается переписать историю под «политическую конъюнктуру». Согласно принятой Киевом идеологической парадигме, в советский период Украина якобы находилась в угнетённом положении.
«Но объективные факты свидетельствуют об обратном. Я уже молчу об обилии этнических украинцев в руководстве СССР на всём протяжении его 70-летней истории. Почему на Украине не говорят об этом? Потому что получится, что в массовом голоде 1930-х годов виноваты в том числе выходцы из партийной верхушки УССР, то есть сами этнические украинцы, а не Россия», — рассуждает Кобринский.
«В ход идут подтасовки»
Голодомор был признан Киевом «геноцидом украинского народа» в 2006 году в период президентства Виктора Ющенко.
В ноябре 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента РФ, направил Ющенко послание, в котором разъяснил позицию Москвы по этому вопросу. В нём российский лидер заявил, что «тех, кто протаскивает тезис о «голодоморе-геноциде», меньше всего интересует научная точность».
«В ход идут подтасовки и передёргивания, фальсификация данных о численности погибших. Созданию искажённой картины способствуют и публичные заявления представителей руководства страны», — написал Медведев, упрекнув заодно украинского коллегу в распространении ошибочных демографических данных.
Исторические споры между Россией и Украиной по поводу массового голода 1932—1933 годов продолжились и после «майдана». В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД страны бороться за международное признание голодомора «геноцидом украинского народа».
В конце ноября 2017 года украинский лидер призвал РФ как правопреемницу СССР покаяться за организацию массового голода. В ответ МИД России отметил, что Киев пытается политизировать историю и посеять «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».
«Это общая трагедия русских, украинцев, казахов и других народов, населявших Советский Союз, и, конечно, крупнейшая гуманитарная катастрофа на территории СССР, в которой пострадали, по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек», — говорилось в сообщении МИД РФ на официальной странице в Twitter.
Александр Кобринский считает, что переписывание истории, которым занимается Киев, в большей степени направлено на «идейное перевоспитание» молодёжи.
По мнению эксперта, «сегодня на Украине делается всё, чтобы оторвать молодое поколение от России».
В свою очередь, Дмитрий Журавлёв полагает, что антисоветская риторика Киева по проблеме массового голода 1932—1933 годов преследует не только идеологические цели, но и вполне конкретные политические задачи.
В частности, через передёргивание фактов украинские власти рассчитывают очернить современную Россию, которая якобы препятствует развитию постмайданной Украины, рассуждает эксперт.
«Суть киевской пропаганды «голодомора-геноцида» заключается в том, что Россия, дескать, намеренно морила голодом украинцев и сейчас продолжает примерно ту же политику. Но это утверждение настолько абсурдно, что я не думаю, что Киев чего-то добьётся на этом поприще. Вся эта истерика в реальной жизни, где Украина испытывает огромное количество актуальных внутренних проблем, не работает», — резюмировал Журавлёв.
- Против «Тачанки», Жукова и Хмельницкого: как при Зеленском на Украине идёт процесс декоммунизации
- «Действия сложно назвать адекватными»: как украинское правительство борется с распространением коронавируса
- Обходными путями: готов ли Североатлантический альянс принять в свой состав Украину
- «Сращивание власти с радикалами»: почему украинская оппозиция обвинила Зеленского в «политическом терроре»