Обходными путями: готов ли Североатлантический альянс принять в свой состав Украину

Киеву порекомендовали сфокусироваться на проведении реформ: именно они станут условием принятия в Североатлантический альянс. Об этом заявила директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне. Она напомнила, что путь в блок «не бывает коротким». В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что властям не нужно ориентироваться исключительно на получение плана действий, поскольку есть шанс миновать этот этап. Однако эксперты скептически оценивают такие планы. По мнению политологов, приход в Белый дом Байдена может оживить диалог, но рассчитывать на членство в альянсе не приходится.

Североатлантический альянс ожидает, что Украина сосредоточится на проведении внутренних реформ. Именно это является лучшим способом, чтобы приблизиться к членству в НАТО для Киева. Об этом заявила директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне.

Она напомнила о том, что короткого пути для вступления в альянс не существует и обратила внимание на опыт Латвии, которой потребовалось десять лет, чтобы добиться этой цели.

«Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. Относительно реформ, которым привержена Украина, очень важно, чтобы они были имплементированы, проводились и приносили результаты», — отметила Клейне.

При этом решение о возможном включении Украины в состав военно-политического блока, принятое членами альянса на саммите 2008 года, остаётся в силе, добавила Клейне. Её заявление прозвучало 18 ноября во время круглого стола «Отношения Украина—НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе».

Накануне на тему будущей интеграции Украины в НАТО высказался и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра, получение и реализация Украиной Плана действий в НАТО (ПДЧ) не является обязательным условием для вступления в альянс.

Дмитрий Кулеба

globallookpress.com

© Fabrizio Bensch/dpa

Министр уверен, что Украине не следует делать культа из вопроса предоставления стране ПДЧ, поскольку целью Киева является не это, а вступление в альянс. Об этом Кулеба заявил, выступая 17 ноября на онлайн-конференции The Road to Warsaw Security Forum.

«Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия его получат. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом для Украины очень важно обозначить её путь к членству в НАТО, а также сроки этого.

«Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не приблизит нас к нашей цели», — добавил министр.

«Аккумулировать опыт Украины»

Высказалась накануне на тему евроатлантических перспектив Украины и временный поверенный в делах США Кристина Квин. Выступая на онлайн-форуме «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», она отметила, что в вопросе интеграции в ЕС и НАТО перед Украиной стоят два препятствия.

Первым является «агрессия России на нескольких фронтах», включая «аннексию» Крыма», «агрессию» в Донбассе и «дезинформацию». Вторым вызовом является коррупция и борьба с ней, приводят её слова украинские СМИ.

Квин предостерегла Киев от возможного отказа от судебной реформы и обвинила «союзников России» на Украине в попытках «подорвать проевропейский нарратив» с помощью заявлений о внешнем вмешательстве в украинские дела.

По словам Квин, если президент Зеленский сможет завершить судебную реформу, Украина станет на уровень европейских стран.

Директор Офиса связи НАТО на Украине Александр Винников заявил накануне, что сотрудничество Киева и альянса стало более тесным за последние годы. Он отметил, что ключевым инструментом для приближения Украины к НАТО на сегодняшний день является ежегодный национальный план. По словам Винникова, союзники пришли к выводу, что Киеву удалось добиться значительного прогресса. Об этом он сообщил в рамках онлайн-форума «Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс».

Во время форума политики и эксперты обсуждают результаты, достигнутые Украиной за год. Форум является элементом подготовки к большому ежегодному мероприятию Ukraine Reform Conference.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала создание на Украине центра противодействия гибридным угрозам. Об этом она заявила по итогам встречи совещательной группы по вопросам оборонных реформ на Украине. Во время переговоров обсуждалась также годовая национальная программа Украина—НАТО.

Также по теме «У Киева незавидная роль»: как НАТО планирует усиливать своё присутствие в Чёрном море Украинский министр обороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам телефонной беседы договорились усилить присутствие...

«Провели отличную встречу с участниками Консультативного совета по оборонной реформе по вопросам Партнёрства с расширенными возможностями, оборонной реформы, Годовой национальной программы (под эгидой комиссии) НАТО — Украина, а также аналитического процесса НАТО. Наши международные консультанты приветствуют инициативу о создании Центра, который будет аккумулировать опыт Украины в борьбе с современными угрозам» — написала она в Twitter.

Стефанишина рассказала, что Центр станет площадкой международного сотрудничества и обмена.

«Работа Центра будет основана на активном сотрудничестве между правительством и НАТО в области повышения национальной устойчивости», — добавила она.

Напомним, что международная группа Defense Reform Advisory Board была создана в 2016 году. Группа даёт Киеву советы по реформированию оборонной сферы и подаёт свои отчёты непосредственно министру обороны Украины.

Воля Вашингтона

Начало сотрудничеству НАТО и Украины было положено в 1991 году, когда едва получившая независимый статус страна присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1994 году Киев подключился и к программе «Партнёрство ради мира». В 1997 году Киев и Североатлантический альянс подписали Хартию об особом партнёрстве, тогда же была учреждена Комиссия НАТО — Украина (КНУ).

В 2009 году Хартия была расширена, а КНУ начала содействовать стремлению Украины в НАТО посредством годовых национальных программ. Стратегическое же решение о возможности принятия Украины в альянс было принято в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте.

Новый толчок устремления Украины получили в 2014 году на фоне конфронтации с Россией из-за Крыма. В этих условиях альянс нарастил своё присутствие в Чёрном море, а также расширил совместные учения с Украиной.

Заседание Комиссии НАТО - Украина во время саммита Североатлантического альянса в 2008 году

Reuters

© Kevin Lamarque

В 2017 году власти Украины приняли закон о стремлении страны к членству в НАТО. Документ закрепил приоритет интеграции Украины в европейское пространство, членства в ЕС, а также вступления Североатлантический альянс. В 2019 году эти цели были также закреплены в основном законе Украины.

Занявший в 2019 году пост президента Украины Владимир Зеленский занялся реализацией реформ, необходимых для интеграции страны в ЕС и НАТО.

Однако украинские власти не спешат пересматривать языковые нормы, возмутившие власти Венгрии. Ранее Будапешт заблокировал работу Комиссии НАТО — Украина, венгерская сторона требует, чтобы Киев отменил нормы, дискриминирующие этнических венгров Закарпатья. Разблокировать работу комиссии Венгрия обещает только после того, как венгры получат возможность учиться на родном языке.

Однако главным препятствием на пути Украины в НАТО остаётся наличие территориального спора с Россией, считает начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«В НАТО не заинтересованы в том, чтобы принимать Украину в обход стандартной процедуры и реализации плана действий по членству. Вопрос упирается в пятую статью устава НАТО, которая обязывает блок поддерживать страну-участницу в военных конфликтах. А Украина заявляет о наличии такого конфликта между ней и Россией. Практического выхода из ситуации для альянса нет, и тем более в НАТО не станут в такой ситуации освобождать Украину от выполнения стандартных процедур в рамках ПДЧ», — отметил эксперт в комментарии RT.

Несколько иной точки зрения придерживается замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Украина может вступить в НАТО в обход получения ПДЧ и его реализации. Это зависит от воли Вашингтона и других членов альянса», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Фактор Байдена

В ближайшей перспективе на отношения Украины и НАТО может оказать влияние ещё один фактор, полагают эксперты. Если Белый дом официально возглавит Джо Байден, курс США по отношению к Украине может быть скорректирован.

Напомним, при администрации Барака Обамы Джо Байден занимал пост спецпредставителя Соединённых Штатов по Украине и часто бывал в Киеве. Его сын, Хантер Байден, в это время вошёл в совет директоров украинской энергетической компании Burisma. В 2019 году американское издание The Hill сообщило, что Байден-младший был заподозрен в получении взяток от руководства Burisma. Якобы украинская генпрокуратура уже собиралась возбудить расследование, но генпрокурор Виктор Шокин был уволен по требованию Джо Байдена.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko/Pool

В ходе предвыборной кампании 2020 года политические оппоненты Байдена активно тиражировали эту историю.

«Несомненно, сейчас следует ждать перемен в отношениях между Украиной и США, а также НАТО. Насколько эти перемены будут глубокими — большой вопрос. При этом старый коррупционный скандал вряд ли как-то повлияет на ситуацию, украинские элиты не посмеют шантажировать президента США», — полагает Сергей Балмасов.

Также по теме «Западу всегда была выгодна экспансия»: как расширение НАТО на восток повлияло на глобальную безопасность 28 сентября 1995 года в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Вилли Клаас представил восточноевропейским государствам исследование,...

По мнению эксперта, сейчас на повестке Североатлантического альянса не стоит вопрос скорейшем принятии Украины в свой состав.

«Вместо этого НАТО будет укреплять сотрудничество с Украиной, чтобы она играла полезную роль в стратегии противодействия России. В обмен Киев получает достаточно ограниченную помощь. Но в приоритете для НАТО сейчас Грузия. Говорить о том, что Украина в обозримом будущем сможет стать членом альянса, не приходится», — уверен Балмасов.

Похожего мнения придерживается и Андрей Суздальцев.

«США и НАТО вполне устраивает сложившаяся ситуация, когда Украина служит раздражителем для России. Возможно, что Байден постарается активизировать эту политику, но не более того. Пока что НАТО не станет принимать Украину в свой состав, поскольку это обострит отношения с Россией. Также в альянсе не хотят втягиваться в конфронтацию с Россией на украинских условиях и в украинских интересах», — подытожил эксперт.