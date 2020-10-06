«Старается оказывать давление»: с чем связана активизация военных кораблей НАТО в Чёрном море

Регулярное появление в Чёрном море военных кораблей нечерноморских стран НАТО связано с желанием руководства альянса нивелировать влияние России в регионе, усилившееся после возвращения Крыма. Так эксперты отреагировали на заход в черноморскую акваторию британского эскадренного миноносца Dragon. Как ранее отмечали в российском Минобороны, в последнее время уровень военного присутствия НАТО в Чёрном море заметно вырос. Аналитики полагают, что одной из целей кораблей Североатлантического альянса является разведывательная деятельность в отношении российских военных объектов.

Систематическое появление в Чёрном море военных кораблей нечерноморских стран НАТО связано с желанием альянса показать, что именно он доминирует в регионе. Такую точку зрения в беседе с RT высказали военные политологи, комментируя заход в черноморскую акваторию британского эсминца.

В воскресенье эскадренный миноносец Dragon ВМС Соединённого Королевства зашёл в черноморскую акваторию. Об этом сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

В ведомстве подчеркнули, что силы Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России наблюдают за британским военным кораблём.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября 2020 года в акваторию Чёрного моря», — цитирует ТАСС сообщение центра.

По мнению члена Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, НАТО хочет «обжить» Чёрное море, чтобы «получить возможность заявить о своих правах здесь и подавить влияние российского Черноморского флота».

«Но это неисполнимый план. У России есть все возможности для сдерживания этой активности Североатлантического альянса», — пояснил эксперт.

Полупостоянное присутствие

Как заявил в сентябре начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской, в 2020 году военные корабли Североатлантического альянса стали находиться в Чёрном море на треть дольше по сравнению с прошлым годом.

«Остаётся высоким количество заходов в Чёрное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности», — заявил Рудской, выступая на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

В качестве примера корабля — носителя такого оружия он привёл американский эсминец Roosevelt, способный нести до 90 крылатых ракет Tomahawk.

Министр обороны России Сергей Шойгу

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что случаи появления в регионе военных кораблей иностранных государств, не имеющих собственных выходов к Чёрному морю, участились в последнее время.

Министр отметил, что это не российский военный флот курсирует у берегов США, а американский флот появляется в Чёрном море.

«Мало того, там флот и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно», — отметил Шойгу.

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В последнее время заходы кораблей нечерноморских стран НАТО в Чёрное море участились. Так, 19 июля ЧФ пришлось приступить к отслеживанию появившегося там эсминца ВМС США Porter.

20 июля в черноморской акватории стартовали международные учения Sea Breeze2020, в которых принимали участие Украина, США и другие страны — участницы и партнёры НАТО. Суммарно в них были задействованы 26 военных кораблей, 19 самолётов и около 2 тыс. военнослужащих.

Уже 2 августа США провели ещё одни учебные манёвры в Чёрном море — об этом сообщили в Шестом флоте ВМС США. Как заявил тогда командующий флотом вице-адмирал Джин Блэк, защита морской зоны является как никогда важной задачей, поскольку более 90% международных экономических путей и средств цифровой коммуникации пролегают в мировых океанах.

«Интеграция с командованием ВВС США в Европе во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичные и актуальные учения, направленные на укрепление готовности вооружённых сил США в Черноморском регионе», — подчеркнул он.

Стратегический интерес

Руководство Североатлантического альянса и США не скрывает своего пристального интереса к Чёрному морю. Так, о стратегической роли региона заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией в Брюсселе. Столтенберг подчеркнул, что расширение сотрудничества Тбилиси и НАТО важно для интересов сторон в Черноморском регионе, где отмечается рост российского влияния.

Ранее, в июле 2020 года, Йенс Столтенберг провёл также телефонный разговор с украинским министром обороны Андреем Тараном, в котором стороны договорились «усилить присутствие сил и средств» в Черноморском регионе путём увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран НАТО.

Учения НАТО Sea Breeze 2014

Reuters

© Stoyan Nenov

Таран и Столтенберг выразили мнение, что обстановка в Черноморском регионе ухудшается, поскольку Россия увеличивает в нём «своё военное присутствие и меняет баланс сил».

Стоит отметить, что ВМС США, Великобритании и других нечерноморских держав не могут находиться в Чёрном море на постоянной основе. Согласно подписанной в 1936 году Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, военные корабли определённых классов (лёгкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда) нечерноморских государств в мирное время имеют право находиться в Чёрном море не более 21 суток. Кроме того, установлены ограничения по суммарному тоннажу и количеству таких кораблей, находящихся в Чёрном море одновременно — не более 30 тыс. тонн и девяти единиц техники. Для отдельно взятого такого государства тоннаж не должен превышать двух третей общего тоннажа.

При этом среди стран — участниц Североатлантического альянса есть государства, имеющие выход к Чёрному морю, — это Турция, Болгария и Румыния.

По мнению экспертов, руководство альянса и Вашингтон не готовы удовлетвориться присутствием в Чёрном море турецкого флота. Как отметил в комментарии RT Андрей Кошкин, сейчас отношения Турции с США и НАТО переживают не лучшие времена, поэтому Вашингтон и его ближайшие партнёры уже не хотят полагаться на Анкару.

«В НАТО понимают, что Турция проводит собственную линию и не готова подчиняться директивам альянса или США», — добавил эксперт.

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Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«На Турцию у НАТО слабая надежда. Для альянса важней демонстрировать давление на Россию со стороны всего блока», — отметил эксперт в комментарии RT.

Поэтому Конвенция Монтрё сегодня является препятствием для НАТО — если бы не этот документ, американские, британские военные корабли могли бы постоянно находиться в Чёрном море, полагает эксперт.

«Конвенция накладывает достаточно серьёзные ограничения на флоты нечерноморских стран. К примеру, по действующим правилам в Чёрное море не может зайти ни один авианосец — водоизмещение таких кораблей, как правило, начинается с 45 тыс. и достигает 100 тыс. тонн», — пояснил Виктор Литовкин.

При этом наращивание присутствия в Чёрном море действительно является важной целью для НАТО, считают эксперты.

По словам Виктора Литовкина, альянс таким образом «старается оказывать давление» на Россию, демонстрируя, что является хозяином положения в регионе.

«Вторая важная цель НАТО — проведение разведывательных операций в отношении российского Крыма и российского юга. Альянс старается узнать расположение российских объектов, а также понять, на каких частотах работают связь, система навигации, системы радиоэлектронной борьбы и так далее. И третья цель — они отрабатывают условные атаки на Россию, потому что на таких кораблях, как Dragon, и других американских эсминцах есть крылатые ракеты Tomahawk», — добавил Литовкин.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Кошкин.