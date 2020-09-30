Роль «передового отряда»: почему генсек НАТО призвал Грузию готовиться к вступлению в альянс

Грузия должна продолжать сближение с НАТО, а также готовиться к вступлению в альянс. Об этом сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг по итогам переговоров с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией в Брюсселе. По мнению экспертов, такое заявление обусловлено недовольством Североатлантического альянса влиянием России в регионе, которое она приобрела после вхождения Крыма в её состав. В то же время обещания, адресованные Грузии, не имеют под собой реальной почвы: у стран с неразрешёнными территориальными спорами мало шансов стать членами НАТО, напоминают аналитики. По их словам, альянс намерен и далее использовать закавказскую республику в качестве своего черноморского плацдарма, поддерживая евроатлантические устремления Тбилиси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Грузии действовать в направлении сближения с альянсом, а также готовиться к вступлению в военный блок. Об этом Столтенберг заявил, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией в Брюсселе.

«Я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к вступлению. Мы рассчитываем, что в следующем месяце Грузия обеспечит проведение (парламентских) выборов в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Это важно для Грузии и для НАТО», — заявил Столтенберг.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и генсек НАТО Йенс Столтенберг

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© NATO

Напомним, парламентская кампания в Грузии намечена на 31 октября. Гражданам предстоит выбрать 150 депутатов, из них 120 будут выбраны по партийным спискам, а ещё 30 — голосованием в одномандатных округах.

Во время переговоров в Брюсселе руководители Грузии и НАТО уделили особое внимание вопросу присутствия сил альянса в Чёрном море.

«Также в ходе сегодняшней встречи мы отметили стратегическое значение Черноморского региона для Грузии и стран НАТО. Поэтому я приветствую любые возможные совместные меры в этом отношении», — добавил Столтенберг.

Он пояснил, что сейчас стороны изучают возможность расширения сотрудничества, включая обмен данными о воздушном трафике.

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«Это крайне важно для интересов Грузии и стран НАТО в этом (Черноморском. — RT) регионе, где в последние несколько лет отмечается существенное наращивание российского присутствия», — подчеркнул генсек альянса.

Георгий Гахария в своём выступлении также затронул вопрос безопасности Черноморского региона.

«Мы подчеркнули важность создания практического механизма укрепления безопасности на Чёрном море. Безопасность на Чёрном море становится всё более значимым аспектом нашего сотрудничества. Также мы обсудили роль Грузии в ограниченном контексте Южно-Кавказского региона и подчеркнули важность нашей роли за его пределами, в масштабах Большого Черноморского региона», — отметил он.

«Неразрешённые территориальные споры»

В августе 2020 года глава грузинского кабмина уже заявлял, что руководство республики намерено непременно довести до конца процесс интеграции Грузии в НАТО. Он добавил, что Грузия на сегодняшний день «полностью готова к вступлению в НАТО».

«Это видят и ценят наши партнёры», — сказал он.

В апреле 2020 года постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что альянс продолжит прилагать усилия, чтобы принять в свой состав Грузию и Украину. Об этом она заявила во время пресс-конференции в преддверии переговоров глав МИД стран — участниц альянса.

Американские и грузинские военнослужащие во время учений Noble Partner 2018 в Грузии

Reuters

© David Mdzinarishvili

«Мы привержены тому, чтобы все эти страны (Грузия, Украина, а также Босния и Герцеговина. — RT) в будущем стали членами НАТО. Мы их хотим включить в альянс. Мы были и в Грузии, и на Украине», — заявила американский дипломат.

Официальный Тбилиси давно и настойчиво напоминает партнёрам по Североатлантическому альянсу о своей готовности к интеграции в блок. Так, в феврале 2020 года грузинский премьер-министр Георгий Гахария опубликовал в газете The Washington Times статью, в которой заявлял, что НАТО пора ответить на запрос о вступлении Тбилиси в альянс.

По мнению политика, аргументом в пользу этого решения может являться тот факт, что Тбилиси вносит огромный вклад в «трансатлантический альянс» и жизненно необходим для обеспечения «геополитической безопасности» Чёрного моря. Гахария пояснил, что Чёрное море служит буферной зоной, которая помогает защищать Европу, НАТО и жизненно важные интересы США от враждебных держав. В качестве основной угрозы он назвал Россию.

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При этом эксперты убеждены, что в обозримой перспективе у Грузии нет шансов на вступление в Североатлантический альянс.

Как отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, альянс не может сделать Грузию своим членом, поскольку страна имеет территориальные споры с Абхазией и Южной Осетией.

«У страны, имеющей неразрешённые территориальные споры, мало шансов на вступление в НАТО. Но при этом руководство альянса всё равно будет поддерживать евроатлантические устремления Тбилиси», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и доктор политических наук, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

«Призыв Столтенберга не имеет под собой оснований, поскольку Грузия может стать членом НАТО только после того, как разрешит свои территориальные споры. А никаких тенденций к этому пока нет», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Черноморские интересы

Напомним, интерес к вхождению в НАТО Грузия проявила ещё в 1992 году, вступив тогда в Совет североатлантического сотрудничества (ССАС).

На практике взаимодействие Тбилиси с альянсом началось в 1994 году, после того как республика присоединилась к программе «Партнёрство ради мира». Новый этап в отношениях Грузии и НАТО начался после «революции роз» 2003 года и прихода к власти Михаила Саакашвили.

Политик ещё в 2006 году заявлял, что Грузия отвечает всем критериям для интеграции в НАТО, подчёркивал, что это даст Европе выход к Чёрному морю и Центральной Азии, а также позволит установить более тесные связи со странами Ближнего Востока.

Михаил Саакашвили

© Valentyn Ogirenko/Reuters

В 2008 году страны — участницы НАТО договорились на саммите в Бухаресте о том, что Грузия сможет присоединиться к альянсу при условии, что выполнит все необходимые требования.

Начиная с 2008 года специальная комиссия НАТО — Грузия работает над поддержанием тесного диалога и сотрудничества сторон для проведения республикой реформ, направленных на интеграцию страны в альянс.

Ещё один этап в отношениях Грузии и НАТО стартовал в 2014 году, когда на саммите альянса в Уэльсе был принят пакет дополнительных мер, призванных продвинуть Тбилиси в сторону вступления в военный блок.

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Важным элементом сотрудничества НАТО и Грузии являются совместные военные учения в черноморской акватории. Так, в апреле 2020 года два грузинских патрульных катера класса Island и пять кораблей стран — участниц альянса провели совместные манёвры в Чёрном море.

Летом Грузия также приняла участие в военных учениях под эгидой США и Украины Sea Breeze 2020, наряду с Болгарией, Норвегией, Румынией, Испанией и Турцией. Как говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Шестого флота ВМС США, целью манёвров было создание «объединённого потенциала» для обеспечения морской безопасности в регионе.

По словам начальника сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергея Ермакова, сейчас США и НАТО активно используют Грузию в качестве плацдарма для повышения своего военного потенциала в Черноморском регионе.

«Заявление Столтенберга не стоит рассматривать всерьёз, это дежурная фраза, поскольку альянс не собирается пока принимать в свой состав Грузию. Но при этом Грузии предлагается нести все обязательства, которые несут полноценные члены альянса, укреплять восточный фланг НАТО», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Сергей Ермаков также отметил, что в силу геополитических обстоятельств Чёрное море имеет для НАТО действительно стратегическое значение.

«А на фоне того, как непросто в последнее время складываются отношения альянса с Турцией, возрастает роль таких черноморских союзников США и НАТО, как Грузия», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Суздальцев. По мнению эксперта, усиление позиций России на Чёрном море, о которых говорил Йенс Столтенберг, связано, в частности, с возвращением в её состав Крыма.

Учения Sea Breeze 2020

© Ukrainian Defence Ministry/Handout via REUTERS

«Теперь Россия контролирует большую часть Черноморского региона, даже доминирует там. И это очень болезненно воспринимается странами НАТО. Не говоря уже о том, что Чёрное море играет важную роль и для ситуации на Ближнем Востоке — через черноморские проливы осуществляется снабжение российской группировки в Сирии», — отметил эксперт.

При этом самой Грузии интеграция с НАТО не сулит ничего хорошего, считают эксперты. По словам Андрея Суздальцева, в этом случае Грузия поставит под контроль альянса не только свои вооружённые силы, но и политическую жизнь.

«Тбилиси будет получать списанную натовскую технику и методички и при этом выполнять роль «передового отряда» в случае конфликта между НАТО и Россией, который первым понесёт потери», — подытожил эксперт.