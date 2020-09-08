Свободный радикал: сможет ли Михаил Саакашвили возглавить правительство Грузии

Михаил Саакашвили готов стать премьер-министром Грузии, если оппозиционный альянс «Сила в единстве» выиграет парламентские выборы в октябре. Политик сообщил, что намерен возглавить кабмин на время переходного периода. О своём возвращении в грузинскую политику Саакашвили предупреждал ещё летом. При этом, как уверяет Саакашвили, для него одинаково дороги и Грузия, и Украина. Однако эксперты сомневаются, что политик сможет получить пост премьера.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своём согласии на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром в случае её победы на парламентских выборах 31 октября.

«Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся на Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия», — заявил политик, возглавляющий сейчас исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили пояснил, что для него судьбы Украины и Грузии неразделимы.

«Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там и там», — подытожил он.

О том, что Саакашвили станет премьер-министром в случае победы оппозиции на выборах, заявил лидер основанной им партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе. Об этом он сказал, выступая 7 сентября на брифинге.

С кандидатурой Саакашвили на выборы идёт не только ЕНД, но и объединение оппозиционных партий и движений «Сила в единстве», частью которого является партия экс-президента Грузии.

«Михаил Саакашвили должен вернуться в Грузию и быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому «Единое национальное движение» и объединённая оппозиция приняли решение назвать его кандидатом на пост премьер-министра», — заявил Вашадзе.

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Кроме ЕНД, в альянс входят ещё десять оппозиционных партий. Блок был создан летом 2018 года для борьбы с правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия» на президентских выборах. Тогда по итогам голосования кандидат от оппозиции занял второе место.

Ранее глава грузинского правительства Георгий Гахария заявил, что возвращение экс-президента страны Михаила Саакашвили не сможет помешать проведению выборов в Грузии.

«Ещё раз скажу: пускай приезжает. Никто и ничто не сможет поставить под вопрос стабильность страны. И никто и ничто не поставит под вопрос проведение выборов в нормальной, спокойной обстановке», — заявил Гахария.

Премьер-министр добавил, что предстоящие выборы в парламент пройдут в установленные сроки с соблюдением правил. Напомним, голосование состоится в Грузии 31 октября, гражданам предстоит выбрать 150 депутатов, из них 120 будут выбраны по партийным спискам, а ещё 30 — голосованием в одномандатных округах.

Георгий Гахария

РИА Новости

© Асатур Есаянц

Говоря о мотивах Саакашвили, ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Николай Силаев отметил, что политик не нашёл себя в украинской политике.

«Там таких много. Он один из множества странных деятелей с подвешенными языками, которые роятся вокруг темы реформ. Он пытался создавать партию, но ничего не получилось. Ему нечего там делать», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его мнению, потерпев неудачу на Украине, Саакашвили пытается сейчас актуализировать своё имя в грузинской политике.

«Сомневаюсь, что в ближайшее время его возвращение в Грузию является реальной перспективой», — добавил эксперт в беседе с RT.

«Решающий рывок»

О своих планах вернуться в Грузию Саакашвили заявлял ещё летом. В июле 2020 года политик говорил, что имеет «большие планы и по Украине, и по Грузии».

«Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей Родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили, и вернём грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придётся заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и на Украине, и в Грузии», — заявил тогда Саакашвили.

«Революция роз» в Грузии, ноябрь 2003 года

Reuters

© Gleb Garanich

27 августа политик опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором ещё раз объявил об этом решении, заметив при этом, что Украина стала для него вторым домом. Саакашвили попросил прощения за те ошибки, которые были им сделаны во время нахождения у власти в Грузии, а также сообщил, что теперь он знает, как лучше служить своей стране и не допускать ошибок. Он добавил, что за все годы, пока находился за рубежом, он не прекращал думать о Грузии.

Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, придя к власти в результате антиправительственных протестов, известных как «революция роз». Однако незадолго до окончания своего второго президентского срока он покинул страну. Грузинские правоохранительные органы открыли против Саакашвили несколько уголовных производств по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств.

Новой площадкой для политической активности Саакашвили стала Украина. Он прибыл в страну в 2013 году, поддержав «евромайдан». В 2015-м был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко (2014—2019), с которым был знаком задолго до событий на Майдане. На новом месте политик быстро получил украинское гражданство, а также пост главы Одесской ОГА.

Однако уже в 2016 году Саакашвили отказался от этого поста, объяснив свою отставку тем, что не смог побороть коррупцию среди одесских чиновников. Экс-президент Грузии создал на Украине партию «Движение новых сил» и объявил, что собирается начать борьбу с коррупцией уже на высшем уровне. Активность Саакашвили не нашла понимания со стороны украинских властей: в 2017 году его лишили гражданства.

Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko/Handout

После того как Порошенко проиграл выборы, а новым главой украинского государства стал Владимир Зеленский, Саакашвили смог вернуться на Украину.

В мае 2020 года указом Владимира Зеленского Саакашвили был назначен главой исполкома Национального совета реформ. При этом изначально в администрации Зеленского рассматривали возможность назначения Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Об этом, в частности, сообщал ранее сам грузинский политик на своей странице в Facebook. Однако утвердить это решение должна была Рада, а среди украинских нардепов оказалось недостаточно поклонников управленческого таланта Саакашвили, чтобы его кандидатура была одобрена.

Агент раскола

Хотя Саакашвили покинул Грузию несколько лет назад, он продолжал косвенно влиять на политические процессы в стране. Так, именно партия Саакашвили «Единое национальное движение» была активным участником и организатором антироссийских протестов, охвативших Тбилиси летом 2019 года. Об ответственности ЕНД за эти события заявил тогда Мамука Бахтадзе, занимавший в этот период пост премьер-министра Грузии. Политик назвал партию экс-президента «деструктивной силой».

По мнению заместителя директора института стран СНГ Владимира Жарихина, появление Саакашвили в Грузии может привести к дестабилизации и расколу в силовых структурах страны, поскольку решение суда о привлечении экс-президента к уголовной ответственности остаётся в силе.

Протесты в Тбилиси в июне 2019 года

Reuters

© Irakli Gedenidze

«Сложно представить, как Саакашвили вернётся в страну. В этом случае силовикам придется его арестовать, но, если это будет происходить в условиях, когда в парламенте большинство будет у оппозиции, это приведёт к расколу в Грузии. Что же касается слов Саакашвили о временном статусе премьера, то на деле он вряд ли кому-то передаст власть, таких прецедентов в его биографии не было», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Николая Силаева, теоретически оппозиционный альянс «Сила в единстве» может получить большинство мест в парламенте Грузии. Однако это ещё не означает, что Саакашвили автоматически получит пост премьер-министра.

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«Дело в том, что Саакашвили — это фигура, которая не объединяет оппозицию, а её раскалывает. И если до появления на горизонте Саакашвили ещё можно было ожидать, что оппозиция сможет создать парламентскую коалицию, то теперь это вряд ли возможно. Саакашвили не может быть компромиссной фигурой для оппозиции», — пояснил эксперт.

Кроме того, экс-президент даже не имеет грузинского гражданства, напомнил Силаев.

При этом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не исключает, что план Саакашвили может воплотиться в жизнь.

«С учётом того, что Саакашвили является продвинутым пользователем преференций из Вашингтона, возможно всё. Скорее всего, сейчас западные покровители пытаются придать ему определённый политический статус, чтобы сохранить его в обойме раздражителей России», — подытожил эксперт.