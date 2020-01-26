«Сеть влияния создавалась годами»: сможет ли «Альянс патриотов Грузии» добиться закрытия в стране американских НКО

Партия «Альянс патриотов Грузии» провела в Тбилиси митинг, на котором призвала прекратить в стране деятельность двух американских НКО — Национального демократического института международных отношений (NDI)* и Международного республиканского института (IRI)**. В «Альянсе» убеждены, что эти структуры вмешиваются во внутренние дела республики и занимаются дезинформацией. Эксперты отмечают, что в Грузии, как и во многих других государствах постсоветского пространства, работает обширная сеть американских НКО, цель которых — формировать в стране выгодное Вашингтону общественное мнение. Вместе с тем аналитики убеждены, что подобными акциями заставить грузинские власти ограничить деятельность этих организаций не удастся.

26 января у посольства США в Тбилиси прошёл митинг против деятельности на территории Грузии американских некоммерческих организаций — Национального демократического института международных отношений (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Организатором акции выступила оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии».

«Нет NDI и IRI. Обращаемся к правительству США. Мы устали, мы оскорблённый народ. Требуем запретить деятельность этих организаций в Грузии и завершения этой лжи», — заявила на митинге лидер «Альянса» и депутат парламента Ирма Инашвили.

16 января NDI опубликовал результаты исследования общественного мнения, согласно которым, 53% грузин полагают, что страна движется в неверном направлении, а ещё 59% не считают современный грузинский строй демократическим.

Порядка 64% участников исследования негативно оценили действия правительства. Рекордно низкого уровня достиг и рейтинг парламента: 64% респондентов не думают, что законодательная власть считается с мнением народа.

Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили

РИА Новости

© Владимир Умикашвили

Помимо этого авторы исследования сообщили, что сегодня ни одна политическая сила в Грузии не способна заручиться поддержкой большинства населения. По их данным, 19% респондентов поддерживают правящую партию «Грузинская мечта», 13% — оппозиционное «Единое национальное движение», 7% — блок «Европейской Грузии» и «Свободных демократов», 6% — Лейбористскую партию Грузии, 5% — «Альянс патриотов Грузии» и 4% — политическую платформу «Новая Грузия». Ещё 3% симпатизирует партии «Демократическое движение — Единая Грузия».

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В «Альянсе патриотов Грузии» считают, что результаты опроса NDI были сфальсифицированы и направлены против грузинской государственности и грузинского народа. По их мнению, IRI и NDI намеренно подделывают результаты публикуемых исследований, чтобы оказать влияние на политическую ситуацию в стране и поддержать угодные им партии.

Участники митинга потребовали, чтобы соответствующие государственные структуры Грузии начали расследование деятельности НКО. Кроме того, Инашвили публично обратилась к властям США, призвав их прекратить работу NDI и IRI в стране. По её словам, люди не доверяют данным этих исследовательских структур. Она пообещала обратиться за решением проблемы к американским конгрессменам и членам Европарламента.

Организаторы акции сообщили, что уже завтра начнут проводить собственный опрос общественного мнения, чтобы доказать, насколько данные американских НКО далеки от реальности.

При этом в размещённом на официальной странице «Альянса» в Facebook сообщении подчёркивается, что партия не заинтересована в плохих отношениях США, как и с любой другой страной.

С подобными оценками деятельности американских НКО согласен замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, целью этих структур на постсоветском пространстве является вмешательство во внутренние дела стран и формирование в регионе проамериканского лобби.

«То, что Грузия находится в состоянии перманентного политического кризиса, — результат деятельности американских некоммерческих организаций и СМИ, курируемых политическими силами. Нестабильность, возникающую в грузинском обществе из-за этой активности, проамериканские структуры используют в своих целях, чтобы и дальше держать Грузию в орбите интересов США», — отметил эксперт в беседе с RT.

Институты влияния

Национальный демократический институт был основан в 1983 году в США. Как говорится на сайте NDI, его целью является создание и развитие демократических институтов, укрепление политических организаций, наблюдение за выборами, а также работа для повышения «открытости и ответственности власти». Сотрудничество NDI с грузинскими властями длится уже порядка трёх десятилетий.

«NDI предоставляет местным партнёрам доступ к лучшим практикам в сфере международного демократического развития, которые они могут адаптировать к потребностям своих стран», — считает руководство организации.

Международный республиканский институт также был основан в 1983 году. Эта НКО формально не имеет политической принадлежности, но её совет директоров возглавляет американский сенатор-республиканец Дэн Салливан, а большая часть руководства IRI также являются членами американской Республиканской партии. Ранее совет директоров возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Facebook

© National.Democratic.Institute

На сайте IRI утверждается, что он «консультирует политиков по поводу того, как быстро и эффективно реагировать на нужды избирателей, а также как находить устойчивые решения насущных проблем».

«Мы обучаем граждан, являющихся частью демократической системы, чтобы они могли принимать инициативное участие в государственном управлении. Благодаря этому достигается честное обсуждение, взаимное уважение и разделение ответственности», — уточняется на сайте НКО.

Американские сети

По мнению Инашвили, в исследованиях NDI и IRI рейтинги ряда партий и политиков искусственно завышаются.

«Ещё в 2016 году мы провели масштабный опрос, в котором приняли участие 28 517 человек. 77% опрошенных вообще не доверяли исследованиям NDI и IRI и называли эти организации лживыми, доверие им выразили лишь 3%», — заявила представитель «Альянса».

Она добавила, что во время этого опроса не удалось найти ни одного респондента, хотя бы раз участвовавшего в исследованиях NDI или слышавшего об этом от родственников или друзей.

«Поэтому я говорю, что ведётся борьба против грузинского народа», — подчеркнула Инашвили.

Американское посольство в Тбилиси

Facebook

© usingeo

Как отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, NDI и IRI — далеко не единственные западные некоммерческие структуры, действующие в Грузии.

«Страна буквально покрыта сетью такого рода центров и НКО, которые напрямую финансируются США. Эта сеть влияния создавалась годами, она является прямым инструментом реализации политики США в регионе. Очевидно, протесты отдельной партии не повлияют на существование этой сети», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, NDI и IRI являются скорее не исследовательскими, а «идеологическими организациями», продвигающими американское видение международной ситуации.

«За годы поддержки местного гражданского общества США вырастили здесь многочисленную группу своих сторонников. Это касается не только Грузии, но и других постсоветских государств», — пояснил эксперт.

Акция протеста

Facebook

При этом публикуемые западными НКО исследования не дают представления об истинных настроениях среди населения, считает Силаев.

«В Грузии всегда велика доля отказов от участия в опросе, это очень заметная тенденция. И неизвестно, каких взглядов придерживаются эти люди. Кроме того, неизвестно, кто и как подбирает респондентов для участия в опросах. Конечно, это делают не сотрудники NDI и IRI, у них есть партнёры в Грузии, убеждения которых также влияют на ход исследований. Можно сказать, что социологические опросы действительно не отражают настроения грузинских граждан», — уверен эксперт.

«Под контролем США»

Критика деятельности американских НКО звучит и от правящей партии «Грузинская мечта».

Комментируя исследование NDI, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе напомнил о том, что в преддверии выборов 2016 года американская НКО приписывала «Грузинской мечте» рейтинг не выше 15%. Однако на выборах партия получила 49% голосов и обрела конституционное большинство.

«Получается, по сегодняшним данным «Грузинская мечта» получит 60% на выборах 2020 года. Это шутка, но, если следовать такой логике, это может случиться», — отметил Мдинарадзе.

Похожее мнение высказал ранее другой депутат правящей партии Гия Вольский. По словам политика, данные NDI никогда не совпадают с результатами народного волеизъявления.

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Впрочем, эксперты сомневаются, что официальный Тбилиси решится расследовать деятельность NDI и IRI, как того требуют оппозиционеры из «Альянса патриотов Грузии». Как отметил Николай Силаев, выступления одной партии не смогут поколебать позиции американских НКО.

«На самом деле, было бы полезнее не пытаться добиться закрытия этих структур, а работать пока над созданием собственных аналогов, своего социологического института, который давал бы альтернативный взгляд на политические и социальные процессы», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.

«Сомневаюсь, что оппозиция сможет добиться закрытия этих институтов, поскольку элиты Грузии сейчас находятся под контролем США, несмотря на отдельные протесты некоторых политиков. Говорить о суверенитете Грузии пока не приходится. Но в будущем нельзя исключать того, что силу наберут движения и партии, ориентированные на реализацию интересов Грузии, а не Штатов. В этом случае, активность американских НКО в стране может пойти на убыль», — подытожил эксперт.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

** Корпорация «Международный Республиканский Институт» (International Republican Institute) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016