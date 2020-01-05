Сопротивление многополярности: в США призвали выбирать способных противостоять России лидеров

Американцы способны избрать политических лидеров для «сохранения свободного мира», в том числе противодействия «угрозе», исходящей от России и ряда других стран. Такое мнение содержится в докладе Атлантического совета* — исследовательского центра, известного своими антироссийскими заявлениями. С текстом документа ознакомился RT. Как отмечается в публикации, избранные американцами высшие должностные лица могли бы «отличать друга от врага, противостоять диктаторам», а также «поддерживать тех, кто борется за свободу». Опрошенные RT эксперты отмечают, что подобная риторика во многом обусловлена постепенной утратой США лидерских позиций на международной арене.

В Атлантическом совете США заявили, что американцы «могут избрать лидеров», способных противостоять «угрозам» со стороны РФ, Китая, Ирана и Северной Кореи. Такой вывод содержится в докладе аналитика Пола Миллера о главенствующей роли Соединённых Штатов в «свободном мире».

«Американцы способны выбирать лидеров, которые чётко отличают друзей от врагов, защищают нашу страну и наших демократических союзников, противостоят диктаторам и автократам, предоставляют словесную поддержку тем, кто борется за свободу, а также противодействуют угрозам со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи», — говорится в публикации, с текстом которой ознакомился RT.

По мнению автора, лидеры, которых могут избрать американцы, также должны «возродить американскую дипломатию, перенаправить ресурсы на нужды Вооружённых сил США, укрепить альянсы и реформировать процесс принятия решений в области национальной безопасности». Также потенциальные лидеры, по мнению автора, «выражают, поддерживают и отстаивают ценности свободного мира и в своих заявлениях опираются на ясность в вопросах морали».

Миллер отмечает, что Соединённые Штаты — «главный архитектор и бенефициар свободного мира», который «не существовал бы» без США. В качестве врагов «свободного мира» автор называет Россию и Китай.

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«Россия последовательно оказывает помощь соперникам и противникам Америки, а также подрывает устои свободного мира. И хотя Россия помогает (США. — RT) в борьбе с «Аль-Каидой»** в Афганистане, она также содействует Ирану в разработке ядерных объектов, поддерживает режим Башара Асада в Сирии (где находится российская военно-морская база) и противостоит военным действиям США и их союзников в Ливии и Сербии… Россия — а до неё Советский Союз — вторгалась на территории таких стран, как Украина (2014), Грузия (2008), Афганистан (1979), Чехословакия (1968) и Венгрия (1956)», — уточняется в докладе.

Российские официальные лица неоднократно комментировали подобную риторику, подчёркивая безосновательность высказываемых западными партнёрами обвинений. В частности, подчёркивалось, что РФ не является участником конфликта на юго-востоке Украины и российских военных на территории украинского государства нет. При этом, как ранее заявил президент России Владимир Путин, в вооружённом конфликте на территории Донбасса принимают участие иностранные наёмники.

«Там есть французы и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне. Давайте будем с этим разбираться, но хочу подчеркнуть, что они не составляют основу этих вооружённых формирований», — пояснил он.

При этом в 2008-м Москва начала операцию по принуждению к миру, чтобы защитить Южную Осетию, Абхазию и собственных граждан (многие россияне проживали на территории республик) после нападения Грузии.

«Российская военная операция преследовала единственную цель — прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений», — подчёркивали в МИД РФ.

Кроме того, стоит отметить, что на Ближнем Востоке Россия действует исключительно в рамках международных договорённостей. РФ борется с терроризмом в Сирии по просьбе законного главы государства Башара Асада и сотрудничает с Ираном по развитию мирного атома. Кроме того, Москва выступает за прекращение вооружённого конфликта в Ливии.

Говоря о мнимой «российской угрозе» в целом, Владимир Путин отмечал, что высказывания стран Запада объясняются надеждой некоторых из них на получение «бонусов и преференций» от партнёров.

«Российская угроза» — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это всё имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно», — сказал глава государства.

Антироссийская риторика, составляющая суть доклада Атлантического совета, во многом вызвана предстоящими выборами президента США, полагает член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. В разговоре с RT он не исключил, что заявления подобного характера могут использоваться для манипуляции общественным мнением.

«Эта игра Атлантического совета направлена исключительно на то, чтобы манипулировать выборами, чтобы показать населению: «Ребята, проголосуйте за крутого президента». Возможно, за другого, не за Трампа — за Блумберга, за кого угодно, — и вот он как раз сможет «сделать Америку великой вновь», а не Трамп», — пояснил Судаков.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв добавил, что глава государства в Соединённых Штатах не играет роль лидера нации, а отношение Вашингтона к Москве во многом обусловлено ослаблением позиций Штатов в мировой политике.

« В последние годы нация американская расколота, из-за этого возникают трудности с формулированием внешней политики, с её поддержкой в конгрессе… Всё, что происходит вокруг России — это отголоски того, что, с одной стороны, Америка слабеет и сдаёт позиции. На этом фоне, несмотря на всё давление, санкции, позиция России усиливается — это им не даёт покоя (американским политикам. — RT)», — уточнил эксперт в беседе с RT.

Мир без американского «лидерства»

В докладе Атлантического совета рассматриваются три сценария того, каким бы мог быть альтернативный миропорядок, без «доминирования» Вашингтона на мировой арене.

Первый сценарий подразумевает лидерство Китая. Автор публикации отмечает, что у КНР есть «амбиции расширять своё влияние и пересматривать основы мирового порядка» — китайская экономика является одной из крупнейших в мире, вооружённые силы страны быстро развиваются, технические возможности армии совершенствуются. Однако, по мнению Миллера, мир под руководством Пекина не будет соответствовать американским представлениям о «свободе».

«Если позволить влиянию Китая в мире разрастаться несколько следующих десятилетий, то на глобальном уровне сложится неблагоприятная обстановка для свободы слова, соблюдения прав человека, финансовой прозрачности, охраны окружающей среды и соблюдения принципа верховенства закона. А главное, она будет неблагоприятна для сети возглавляемых США альянсов, способствующих сохранению баланса сил и американского влияния в Восточной Азии», — уточняется в тексте.

Второй предложенный докладом сценарий предполагает разделение мира на сферы влияния нескольких государств.

«В таком случае Соединённые Штаты, Россия, Китай и, возможно, Индия и Германия будут играть ведущую роль в своих регионах, при этом признавая прерогативы друг друга», — говорится в докладе.

Также отмечается, что в этом случае Россия «продолжила бы оказывать давление на своих соседей путём запугивания и экономического шантажа»: по словам Миллера, речь идёт о возможной политике РФ в отношении Прибалтики, части Европы западнее, Кавказа и Центральной Азии.

Третий сценарий подразумевает расцвет «эры анархии». Как утверждается в докладе, без американского лидерства в мире могут начать процветать насилие и беззаконие, международные договоры потеряют свою значимость. Может развернуться гонка вооружений, возрастёт общий уровень напряжённости, что в худшем случае приведёт к глобальному военному противостоянию.

«В отсутствие организационной структуры мир погрузился бы в эпоху непредсказуемости, насилия и нечестного соперничества как внутри стран, так и на международном уровне. Проще говоря, мир, возможно, становился бы всё более неуправляемым», — уточняется в тексте.

Соединённые Штаты запугивают остальной мир возможным хаосом в условиях отсутствия единого лидера, предпринимают попытки оказывать давление на партнёров, однако с течением времени делать это Вашингтону всё сложнее в связи с тем, что ресурсов для ведения подобной политики у США становится всё меньше, считает Юрий Рогулёв.

«США пугают хаосом, не отказываются от роли мирового лидера, по крайней мере, западного мира, пытаются оказывать по мере возможности влияние на события и в других странах, не только в западных демократиях, но делать им это всё сложнее и сложнее, ресурсов у них для этого всё меньше и меньше», — сказал он в разговоре с RT.

Многополярная система

При этом Россия и Китай последовательно выступают в поддержку парадигмы многополярного мира, демократизации взаимоотношений государств. Так, Москва и Пекин защищают систему, центральное положение в которой занимала бы ООН, отмечали в КНР.

«В условиях беспрецедентных кардинальных изменений в мире Китай и Россия твёрдо защищают международную систему с центральной ролью ООН и опорой на международное право, содействуют развитию тенденций многополярности и демократизации межгосударственных отношений», — подчеркнул глава МИД КНР Ван И.

Флаги России и Китая

Reuters

© Carlos Barria

Летом в рамках форума «Развитие парламентаризма» Владимир Путин напомнил о нежелании некоторых стран принять многополярный мир, отметив при этом, что такая позиция приводит к росту конфронтации, препятствует развитию всестороннего и плодотворного сотрудничества.

«В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир… Так, уже очевидна его трансформация к многополярности, при этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности, — всё это препятствует совместной работе», — указал президент.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит выстраивать отношения с партнёрами на принципах равноправия и невмешательства во внутреннюю политику.

«Меры, которые применяются в попытке затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира, включают в себя и наращивание военных приготовлений, и информационные провокации, и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений… Это ведёт к нарастанию конфронтационности, недоверия, неопределённости», — подчеркнул министр.

«Далеко не главенство США, а многополярный мир и следование международным договорам — основы свободного мира. Россия выступает за такой порядок, в то время как американские политики живут в своей идеологической капсуле», — заметил доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

По словам эксперта, происходящие в современном мире события свидетельствуют о том, что США больше не играют определяющую роль.

Как отметил, в свою очередь, Сергей Судаков, в мире сформировалось как минимум три центра силы — Россия, Китай и Соединённые Штаты.

«Сейчас сформировалось как минимум три центра силы, это факт: Россия (проявила себя как полновесный, полноценный центр силы, вокруг которого собираются определённые союзники), Китай (безусловно, это центр силы, рядом с которым также находятся союзники, которые его поддерживают), Америка (ослабила своё влияние, но это мощнейший игрок, который представляется очень серьёзным, крупным центром силы) — это три базовых игрока, я бы их назвал «большой триумвират», — заявил аналитик в беседе с RT.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.